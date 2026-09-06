Bombero detiene a presunto asaltante tras presunta agresión a un adulto mayor en Cozumel

Un adulto mayor fue presuntamente asaltado y golpeado por dos sujetos que lo interceptaron durante la mañana de este domingo en la colonia Emiliano Zapata; uno de los presuntos responsables fue detenido por un elemento del Cuerpo de Bomberos que transitaba por la zona y se percató de la agresión en Cozumel.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la 90 avenida Norte con calle 2 Norte y avenida Benito Juárez, donde, de acuerdo con los datos recabados, dos hombres que viajaban en una motocicleta habrían interceptado al adulto mayor para despojarlo de sus pertenencias. Durante el asalto, la víctima habría sido golpeada y retenida por los sujetos.

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El bombero, quien se dirigía a su centro de trabajo, observó lo ocurrido e intervino para auxiliar al afectado. Al percatarse de la presencia del elemento, los presuntos responsables intentaron escapar. Uno de ellos logró retirarse del lugar a bordo de la motocicleta, mientras que el segundo emprendió la huida a pie.

El bombero siguió al individuo y consiguió darle alcance algunas calles adelante, donde lo inmovilizó mientras ciudadanos que presenciaron la situación solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron al sospechoso y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.

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La persona adulta mayor recibió atención derivada de las lesiones que habría sufrido durante el asalto. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre la identidad de la víctima ni sobre el monto o tipo de pertenencias que le fueron sustraídas.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades deberán determinar la situación jurídica del detenido y establecer mediante las investigaciones si existe alguna relación con el segundo sujeto que logró escapar.

El caso también pone de manifiesto la intervención de un elemento de Bomberos en una situación distinta a las labores habituales de atención de incendios y emergencias, al intervenir al presenciar directamente la agresión contra el adulto mayor.