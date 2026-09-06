La Zofemat interviene en conflicto de “Xcalacoco”; asegura tres motos y dos embarcaciones

Un altercado se registró ayer en el acceso a la zona Xcalacoco, donde propietarios de predios y prestadores de servicios de motos acuáticas mantienen diferencias sobre el uso del terreno, lo que derivó en la intervención de elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), quienes retiraron una malla y resguardaron varias embarcaciones. El conflicto se relaciona con la situación jurídica del camino que conduce a la costa.

Los propietarios sostuvieron que el terreno es privado y funciona como una servidumbre de paso, aunque también es utilizado para ingresar a la playa y desarrollar actividades con motos acuáticas. Las partes involucradas fueron notificadas para acudir el próximo lunes ante la Dirección de Zofemat, donde se revisará la situación y se buscará determinar las condiciones legales del acceso.

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Miguel Ricardo Novelo Cárdenas, propietario de uno de los predios de la zona, señaló que el Ayuntamiento de Playa del Carmen no ha definido formalmente una calle en ese punto, por lo que, según explicó, actualmente se trata de un acceso que permanece dentro de propiedad privada. Añadió que las autoridades municipales y la propia Zofemat tienen conocimiento de esta situación.

El propietario indicó que parte de los terrenos pertenece a la familia de Mario Alberto Pazos Moguel, mientras que otros predios colindantes permanecen en manos de familias que acreditan derechos sobre ellos desde hace varias décadas. Asimismo, afirmó que su familia cuenta con documentación relacionada con la adquisición de los terrenos desde 1942 y que una parte del espacio se ha conservado como una denominada “ventana al mar”, con la intención de que eventualmente pueda funcionar como acceso público.

El conflicto se intensificó con la instalación de una malla que impedía el ingreso de prestadores de servicios turísticos acuáticos que anteriormente desarrollaban actividades en el sitio. Ante ello, personal de Zofemat intervino para liberar el paso y, como parte de las acciones para mantener el orden, retiró tres motos acuáticas y dos lanchas. Novelo Cárdenas explicó que algunas de las embarcaciones resguardadas pertenecen a su grupo y que deberá esperar el procedimiento correspondiente para recuperarlas.

También señaló que los prestadores de servicios no contarían con las autorizaciones necesarias para operar en el lugar, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar su situación. Puntualizó que cuatro personas que utilizan el área han incurrido en amenazas y conductas que, a su consideración, podrían constituir delitos. Añadió que realiza pagos de casi 28 mil pesos por el uso general del área y otros $9 mil 500 por concepto de concesión para protección y ornato relacionados con el aprovechamiento de la Zofemat.