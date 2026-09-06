Baches y abandono complican traslado de estudiantes en Hopelchén: Estudiantes arriesgan la vida al cruzar

El viejo camino que lleva a la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén están en muy deplorables condiciones, casi intransitable, sin embargo, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop) son los más afectados porque a diario transitan en ese camino para llegar a su centro escolar, señaló Aurora Eunice Lugo Carrillo, comisaria municipal de ese poblado.

Por enésima ocasión esa autoridad a través del Por Esto, pide a las autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para que ese antiguo camino, sea reparado pues detalló que el poblado de Sahcabchén tiene dos caminos de acceso por rumbos diferentes, pero, los estudiantes para recorrer menos kilómetros y llegar al Iteshop, se ven en la necesidad de transitar en ese camino en muy malas condiciones.

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Explicó que, el ese camino antiguo es de 14 kilómetros desde en el entronque de la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche, vía de comunicación por el cual transitan de lunes a viernes y en motocicletas 15 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop).

Indicó que, el camino estaba muy mal antes del 2020, pero en mayo y junio de ese año las tormentas “Amanda” y “Cristóbal” dejaron en peores condiciones gran parte de esos 14 kilómetros que se inundaron hasta metro y medio de altura, y pasaron meses para que el agua disminuyera, en los últimos seis años, ese camino se ha puesto aún peor.

Lugo Carrillo recordó qué, ese camino construido hace más de 50 años, y por estar en partes bajas siempre ha sufrido inundaciones, y la primera vez que se destruyó fue en 1988 tras el paso del huracán Gilberto, luego en 1995 los huracanes Opal y Roxana también destruyeron el camino.

En 2002 el huracán Isidoro de igual manera destruyó esa vía de comunicación que era el único para Sahcabchén, y fue cuando las autoridades federales y estatales decidieron construir otro camino en el 2005 que entronca con la vía federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón, que es más largo para llegar a la ciudad de Hopelchén porque se tienen que recorrer más 25 kilómetros.

Más de 50 años y múltiples huracanes dejan camino casi intransitable

La autoridad de ese poblado, dijo que, pese a estar en malas condiciones el viejo camino es muy transitado porque es más corto para llegar a la cabecera municipal, pero, fue destruido de nueva cuenta en el 2020 tras el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, cuando esa vía de comunicación quedó bajo el agua por varios meses.

Aun así, dijo que, el antiguo camino es usado a diario de lunes a viernes por estudiantes del Iteshop, y tienen que sortear con sus motocicletas los enormes baches con el riesgo de sufrir un accidente, para poder llegar a su centro educativo.

El Iteshop está ubicado en el kilómetro 83 de la vía federal Hopelchén-Campeche, y se ubica a dos kilómetros del entronque al viejo camino a San Juan Bautista Sahcabchén, y por ser más corto, es usado principalmente por los estudiantes quiénes a diario exponen sus vidas al transitar en motocicletas para llegar a su escuela.

Ante ello, exigió la intervención de las autoridades correspondientes para reconstruir ese viejo camino que por ser más corto en llegar a la cabecera municipal, es más usado y más transitado no solo por pobladores sino por comerciantes.