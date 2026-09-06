Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Paciente denuncia agresión en el Hospital General de Cancún

México / Sucesos

Choque entre autobús y tráiler deja cuatro muertos y 20 heridos en Nayarit

Un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó preliminarmente cuatro personas muertas y 20 lesionadas en la carretera Federal 15, en Rosamorada, Nayarit.

Por Redacción Por Esto!

6 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Carretera Federal 15 registra fatal choque entre tráiler y autobús
Carretera Federal 15 registra fatal choque entre tráiler y autobús / Especial

Un accidente carretero entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó, de manera preliminar, cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas en el estado de Nayarit, informó la Fiscalía General del Estado.

El percance ocurrió en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Rosamorada. Tras el choque, los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los pasajeros y trasladar a las personas heridas a hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

Explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, deja al menos 9 muertos

Noticia Destacada

Noche de tragedia en Temascalcingo: explosión por pirotecnia deja muertos y decenas de heridos

La Fiscalía de Nayarit señaló que personal especializado en criminalística inició las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, el saldo de cuatro muertos y 20 heridos se mantiene como preliminar. Las autoridades indicaron que conforme avancen las investigaciones y se cuente con información confirmada, se dará a conocer una actualización del caso.

Te puede interesar