Choque entre autobús y tráiler deja cuatro muertos y 20 heridos en Nayarit

Un accidente carretero entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó, de manera preliminar, cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas en el estado de Nayarit, informó la Fiscalía General del Estado.

El percance ocurrió en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Rosamorada. Tras el choque, los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los pasajeros y trasladar a las personas heridas a hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

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La Fiscalía de Nayarit señaló que personal especializado en criminalística inició las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar responsabilidades.

#AHORA 🔴⬇️ Fiscalía de #Nayarit investiga un accidente en la carretera Federal 15 libre, a la altura de Rosamorada, donde el choque entre un autobús y un tráiler dejó cuatro muertos y 20 heridos pic.twitter.com/yczzq4wzkx — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 6, 2026

Hasta el momento, el saldo de cuatro muertos y 20 heridos se mantiene como preliminar. Las autoridades indicaron que conforme avancen las investigaciones y se cuente con información confirmada, se dará a conocer una actualización del caso.