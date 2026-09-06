Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Paciente denuncia agresión en el Hospital General de Cancún

Quintana Roo / Sucesos

Hallan sin vida a canadiense dentro de su domicilio en la zona centro de Playa del Carmen

Según los oficiales de manera preliminar, el cuerpo del hombre no presentada huellas de violencia o tortura durante el hallazgo en el inmueble.

Por Gustavo Escalante

6 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se desconoce la causa de muerte del canadiense
Se desconoce la causa de muerte del canadiense / Especial

Un hombre originario de Canadá fue localizado sin vida este domingo dentro de un domicilio en la zona centro de Playa del Carmen, los paramédicos al tratar de brindar los primeros auxilios ya no pudieron hacer nada, el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen se presentaron en la escena al recibir el reporte de una persona inconsciente, con la finalidad de corroborar los hechos.

Choque de motocicletas en Chetumal termina con amputación de varios dedos del pie

Noticia Destacada

Fuerte choque de motociclistas en Chetumal deja a conductor con varios dedos del pie amputados

Minutos después se presentaron los paramédicos al lugar quienes de inmediato trataron de brindar los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según los oficiales de manera preliminar, el cuerpo del hombre no presentada huellas de violencia o tortura durante el hallazgo en el inmueble.

Aunque más tarde se presentaron elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo para investigar los hechos, realizar el levantamiento de huellas como pruebas para determinar la causa de su muerte.

Investigan pelea que dejó tres muertos y dos lesionados

Noticia Destacada

Riña en Valle Verde deja tres muertos y dos heridos

Posteriormente levantaron el cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Hasta el momento el caso permanece bajo investigación, y serán las autoridades ministeriales que determine qué ocurrió.

Asimismo, se desconoce su identidad, tampoco se sabe si estaba como turista o era residente.

Te puede interesar