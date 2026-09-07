Yucatecos enfrentan un nuevo precio para hacer su testamento: sube 13.6% durante septiembre

Los yucatecos tendrán durante septiembre una nueva oportunidad para ordenar el destino de sus bienes sin pagar derechos estatales, aunque quienes recurran a un notario enfrentarán este año una tarifa general de 2 mil 500 pesos, 300 más que en el 2025. El incremento equivale a 13.6%.

La campaña “Septiembre, Mes del Testamento” estará vigente del 1 al 30 de septiembre y mantiene dos beneficios: la exención del derecho estatal por otorgar testamento ante notario y la eliminación del cobro por registrar y archivar uno ológrafo, escrito completamente de puño y letra.

El Gobierno de Yucatán formalizó esas facilidades mediante el decreto 226/2026 y un convenio con el Colegio Notarial del Estado. La medida no significa que todos los testamentos sean gratuitos.

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Quien acuda con un fedatario deberá pagar los honorarios establecidos para la campaña: 2 mil 500 pesos para la población en general y 2 mil para personas mayores, personas con discapacidad, personal de enfermería, paramédicos y trabajadores operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El costo general subió 300 pesos

En septiembre del 2025, la tarifa ordinaria ante notario fue de 2 mil 200 pesos, mientras que los grupos beneficiados con precio preferencial pagaron 2 mil.

Eso significa que este año el costo general aumentó 300 pesos, 13.6%, mientras la tarifa reducida permanece sin cambios.

La diferencia es importante porque el programa ha ganado participantes.

Durante septiembre del 2025, 3 mil 753 personas formalizaron un testamento en Yucatán, según la Consejería Jurídica estatal.

De ese total, 3 mil 214 lo hicieron ante notario y 539 optaron por la modalidad ológrafa gratuita. El Gobierno informó que el resultado de la campaña duplicó el registrado un año antes.

El crecimiento también muestra que cada vez más personas aprovechan septiembre para resolver anticipadamente la distribución de sus bienes y evitar que sus familiares enfrenten posteriormente una sucesión intestamentaria.

De 167 trámites a 539 ológrafos

La modalidad escrita de puño y letra ha ganado terreno. En septiembre del 2024, información presentada ante el Congreso del Estado daba cuenta de 167 solicitudes de recepción y resguardo de testamentos ológrafos dentro del programa. Un año después fueron 539.

La diferencia representa 372 documentos adicionales y muestra que el trámite gratuito se convirtió en una alternativa cada vez más utilizada por quienes no requieren o no desean acudir con un notario.

Durante la campaña del 2025, 324 de los testamentos ológrafos fueron realizados por mujeres y 215 por hombres. Además, 465 correspondieron a personas mayores de 51 años.

Hasta 469 pesos menos en derechos

Además del precio preferencial acordado con los notarios, el decreto elimina cobros que normalmente ingresarían al Estado.

La Ley General de Hacienda establece un derecho equivalente a 3.60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el otorgamiento de un testamento ante notario.

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Con una UMA diaria de 117.31 pesos en 2026, ese cobro representa aproximadamente 422.32 pesos.

Para el registro y archivo de uno ológrafo, la cuota ordinaria equivale a cuatro UMA, es decir, 469.24 pesos. Durante septiembre ambos derechos quedan exentos.

Por ello, quien acuda con un notario pagará los 2 mil 500 pesos establecidos en la campaña, pero no los 422.32 pesos correspondientes al derecho estatal.

En la modalidad ológrafa tampoco se cobra el derecho de 469.24 pesos por registro y archivo.

Una alternativa escrita de puño y letra

El testamento ológrafo debe ser redactado completamente por la persona que dispone de sus bienes.

Para depositarlo se requiere ser mayor de edad, saber leer y escribir y presentar identificación oficial, CURP y acta de nacimiento, además de los ejemplares solicitados por el Archivo Notarial.

El trámite se realiza en la Dirección del Archivo Notarial y durante septiembre queda exento del derecho correspondiente.

La Consejería Jurídica recomienda solicitar previamente una cita para entregar y registrar el documento.

Quienes prefieran hacerlo ante notario podrán acudir a cualquiera de las notarías participantes y deberán presentar identificación oficial, acta de nacimiento y CURP, además de los documentos que correspondan según las disposiciones que quieran dejar establecidas.

Una campaña con más de dos décadas

“Septiembre, Mes del Testamento” comenzó a promoverse a escala nacional en el 2003 mediante la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano, con tarifas preferenciales, orientación jurídica y facilidades para incrementar el número de personas que dejan definida legalmente su sucesión.

En Yucatán, el crecimiento reciente muestra que septiembre se ha convertido en el principal periodo para realizar este trámite.

Sólo entre el 2019 y el 2023 se habían reportado alrededor de 8 mil 466 trámites testamentarios en la entidad.

La campaña de 2026 estará vigente hasta el 30 de septiembre y volverá a combinar dos opciones: acudir con un notario a precio preferencial o escribir el documento personalmente y depositarlo en el Archivo Notarial sin pagar el derecho estatal.