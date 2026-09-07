Claudia Sheinbaum rechaza retirar protección al lobo gris mexicano y pide coordinación con Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el lobo gris mexicano debe mantenerse protegido y señaló que cualquier decisión de Estados Unidos sobre esta especie requiere coordinación bilateral debido a su condición transfronteriza.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de revisar las medidas de protección para el lobo gris mexicano.

Sheinbaum subrayó que la especie también habita en territorio mexicano y cuenta con mecanismos de protección en el país.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el lobo gris mexicano?

La Presidenta explicó que el lobo gris mexicano es una especie que se desplaza en ambos lados de la frontera y que, por ello, su conservación no puede analizarse únicamente desde uno de los dos países.

“Es una especie que es transfronteriza, no solamente está en Estados Unidos, también está en México”, señaló.

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Agregó que existen protocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, cuyos niveles de resguardo dependen de factores como el número de ejemplares existentes y su situación poblacional.

México mantendrá protección de la especie

Sheinbaum indicó que el lobo gris mexicano conserva protección dentro del territorio nacional y planteó que Estados Unidos y México deben mantener mecanismos de coordinación en caso de que Washington avance con cambios en sus políticas.

La mandataria también expresó su desacuerdo con una eventual reducción de las medidas de conservación.

“Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así”, señaló.

Sheinbaum plantea coordinación con Estados Unidos

La jefa del Ejecutivo sostuvo que, más allá de que la especie se encuentre a ambos lados de la frontera, existe una responsabilidad de conservación.

Por ello, consideró necesario mantener el diálogo bilateral y los instrumentos internacionales destinados a preservar especies amenazadas.

La posición expresada por Sheinbaum se produce después de que Trump ordenara revisar si el lobo gris mexicano debe continuar bajo las protecciones previstas por la legislación estadounidense de especies en peligro de extinción.

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