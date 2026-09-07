Presidenta Sheinbaum detalla protocolos ante huracanes y cambio climático; alistan alerta telefónica y boyas en el Pacífico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal ha reforzado los protocolos de prevención y respuesta ante posibles fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático y con condiciones como el fenómeno de El Niño.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que desde que se conoció la posibilidad de una temporada de huracanes más intensa en el Pacífico se instalaron centros de mando en distintas entidades, con atención especial a los estados de esa región.

Sheinbaum señaló que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, acudió personalmente a varias entidades para poner en marcha estos mecanismos y revisar protocolos ya existentes.

¿Qué protocolos aplica México ante huracanes más intensos?

La Presidenta explicó que el Gobierno mantiene activos esquemas como el Plan DN-III-E y el Plan Marina, pero también actualizó procedimientos para definir cómo y cuándo informar a la población, además de establecer refugios y mecanismos de respuesta.

La estrategia busca que las autoridades cuenten con criterios más claros ante la llegada de ciclones, lluvias intensas u otros fenómenos que puedan representar un riesgo para la población.

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Gobierno prepara alerta telefónica para emergencias

Sheinbaum informó que también se trabaja en una alerta telefónica que podría comenzar a operar próximamente.

El objetivo es contar con una herramienta adicional para comunicar de manera directa y rápida a la población sobre riesgos meteorológicos y situaciones de emergencia.

Instalarán boyas para mejorar vigilancia en el Pacífico

Otro de los proyectos involucra a la Secretaría de Marina y a científicos de distintas instituciones nacionales.

La Presidenta explicó que se analiza la instalación de boyas en el océano Pacífico para obtener información más detallada sobre corrientes marinas y otros factores que permitan mejorar los pronósticos sobre la formación y trayectoria de huracanes.

Con estos datos, el Gobierno busca contar con mayor precisión para conocer cuándo existe la posibilidad de formación de un ciclón y cuándo podría aproximarse a las costas mexicanas.

Agricultura también adapta cultivos al cambio climático

Sheinbaum agregó que la estrategia no se limita a emergencias, sino que incluye medidas de adaptación.

Como ejemplo mencionó a Sonora, donde las mayores temperaturas incluso durante el invierno pueden afectar la producción de trigo.

Ante ese escenario, la Secretaría de Agricultura trabaja en alternativas de cultivos que puedan adaptarse mejor a las nuevas condiciones climáticas, con el objetivo de mantener la producción y proteger los ingresos de las familias del campo.

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