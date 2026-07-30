¡Escápate del calor! Estos son los mejores ojos de agua y balnearios para visitar en Campeche

Las vacaciones de verano continúan en Campeche y todavía quedan varias semanas antes del regreso a clases, por lo que cientos de familias buscan opciones para refrescarse sin salir del estado. Entre los destinos naturales más recomendados destacan los ojos de agua, balnearios rodeados de vegetación y aguas cristalinas que ofrecen una alternativa para convivir, relajarse y escapar del calor.

La reserva Ich Ha Lol Xaan

Uno de los sitios más visitados es Ich Ha Lol Xaan, ubicado en la comunidad de Hampolol, a pocos minutos de la capital campechana. Este parque ecoturístico cuenta con dos ojos de agua de origen natural, río de agua dulce, palapas, senderos, áreas para acampar y actividades como kayak y tirolesa, por lo que es considerado uno de los principales atractivos para disfrutar en familia durante este periodo vacacional.

Ojo de Agua Santiago se consolida como el plan favorito para cerrar vacaciones en Campeche.

Muy cerca también se encuentra el Ojo de Agua Santiago, otro espacio natural de Hampolol que destaca por su ambiente tranquilo y sus aguas frescas, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan pasar un día de descanso rodeados de naturaleza.

El Ojo de Agua Reforma Agraria destaca en el municipio de Champotón.

En el municipio de Champotón se localiza el Ojo de Agua Reforma Agraria, uno de los balnearios naturales más conocidos de la región, cuyas aguas cristalinas y áreas verdes atraen cada año a familias campechanas y visitantes que buscan refrescarse durante la temporada de calor.

Pedro Baranda en Candelaria

Al sur del estado, el Balneario Pedro Baranda, en el municipio de Candelaria, es otro de los destinos favoritos durante las vacaciones. Alimentado por manantiales de agua dulce, este sitio es reconocido por sus albercas naturales, áreas recreativas y entorno arbolado, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar con niños y adultos.

El Remate en Calkiní ofrece una experiencia rodeada de manglares. / Especial

En el municipio de Calkiní, el Centro Ecoturístico El Remate ofrece una experiencia diferente al encontrarse dentro de la zona de Los Petenes. Este ojo de agua de aguas transparentes y frescas está rodeado de manglares y selva baja inundable, además de contar con instalaciones rústicas y actividades como kayak, senderismo y, en temporadas, tirolesa, por lo que es uno de los atractivos naturales más emblemáticos del Camino Real.

Antes de visitar cualquiera de estos lugares, se recomienda verificar los horarios de atención, respetar las indicaciones de los administradores, evitar dejar basura y mantener vigilancia permanente sobre niñas y niños para disfrutar de una experiencia segura y contribuir a la conservación de estos espacios naturales.

JGH