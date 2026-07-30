Verificación vehicular CDMX 2026: ¿Qué autos verifican en agosto, fecha límite y sanciones?

Durante el mes de agosto ha comenzado el segundo semestre de la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX) 2026. Las autoridades ambientales han compartido los detalles con la finalidad de que los automovilistas puedan evitar multas o sanciones a lo largo de este período.

Antes de comenzar con el trámite, es esencial saber qué vehículos deben cumplir con este proceso a lo largo del siguiente mes, además de saber la fecha límite que tienen los conductores para asistir a los verificentros y evitar las sanciones económicas a las que se pueden enfrentar.

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¿A qué autos les toca la verificación vehicular en agosto 2026? Consulta por engomados

Durante el mes de agosto, los conductores que deberán realizar la verificación vehicular en la CDMX son los autos con el engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6. Para estos vehículos, agosto representa su segundo y último mes del periodo de verificación, siendo la fecha límite el 31 de agosto de 2026.

¿Cómo se verifica en la CDMX y cuánto cuesta? Pasos, cita y precio

El costo oficial de la verificación vehicular en la Ciudad de México es de 765.45 pesos mexicanos. Esta tarifa se calcula con base en 5.625 UMAs más IVA y aplica por igual para cualquier tipo de holograma que reciba el vehículo (00, 0, 1 o 2), así como en los casos donde el vehículo obtenga un resultado de rechazo o evaluación técnica.

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Accede al sitio web del Sistema de Citas de la CDMX (citas.cdmx.gob.mx) e inicia sesión utilizando tu cuenta de Llave CDMX. Acceder a la opción de Verificación Vehicular e ingresa el número de placa correspondiente, elegir el verificentro, horario y fecha. Una vez agendada la cita, guarda e imprime el comprobante con el folio generado.

¿Qué pasa si no verifico mi auto antes de la fecha límite? Sanciones de la CDMX

En la CDMX, la multa por verificación extemporánea corresponde al pago de 2 mil 346.20 pesos mexicanos. Esto se calcula con base en 20 UMA, además de que una vez pagada la multa solo se contará con 30 días para realizar el trámite o de otra manera el vehículo no puede circular.

Calendario completo de la verificación vehicular 2026: de agosto a diciembre

El programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre de 2026 abarca de agosto a diciembre. Durante el mes de agosto deberán verificar engomado amarillo con placas 5 y 6, septiembre es engomado rosa, placas 7 y 8.

Calendario completo de la verificación vehicular 2026. / Facebook: Secretaría de Movilidad CDMX

Engomado rojo y placas 3 y 4 en octubre; noviembre es de engomado verde y placas 1 y 2, para finalizar con las placas 9 y 0 con engomado azul en diciembre.

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