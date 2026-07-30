Bárbara de Regil es víctima de burlas por confundir Marvel con DC Comics

La actriz e influencer mexicana Bárbara de Regil se convirtió en el centro de burlas y tendencia en redes sociales tras cometer una fuerte confusión entre las dos franquicias más importantes del cine de superhéroes: Marvel y DC Comics. Un hecho que no pasó desapercibido.

El incidente tuvo lugar cuando la actriz concedió una entrevista, fue en este espacio en dónde Bárbara expresó su deseo de poder interpretar a Wonder Woman, una heroína de DC Comics. Sin embargo; la actriz pidió la oportunidad a Marvel, frase que generó revuelo entre los usuarios.

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¿Cómo fue que Bárbara de Regil confundió Marvel con DC Comics?

El incidente ocurrió durante una entrevista concedida al medio El Heraldo de México, donde la protagonista de ‘Rosario Tijeras' fue cuestionada sobre qué personaje icónico le gustaría interpretar en el cine de acción. Bárbara de Regil respondió de inmediato que su papel ideal sería Wonder Woman, un personaje que ha encarnado Gal Gadot en el cine.

La mexicana señaló a este personaje del cual se ha disfrazado en distintas celebraciones personales como Halloween. Bárbara argumentó que el constante acondicionamiento físico y entrenamiento marcial que mantiene en su día a día serían ventajas para que pueda dar vida al personaje; sin embargo, fue tras esto que llegó la equivocación.

"Marvel, aquí estoy, ya estoy preparada, ya sé pelear, ya traigo el cuerpo, nada más falta la firma", declaró frente a las cámaras mientras enviaba su mensaje de postulación directa a la compañía errónea.

Usuarios reaccionan al error de Bárbara de Regil

El desacierto se viralizó en cuestión de minutos entre los fanáticos de las historietas. La comunidad digital no tardó en señalar que Wonder Woman pertenece de forma exclusiva al universo de DC Comics que es la competencia directa de Marvel, los usuarios señalaron que la actriz debería informarse sobre el origen del personaje antes de pedir trabajo.

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