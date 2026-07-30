Detienen a “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo y líder ligado al CJNG

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado por autoridades federales como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este jueves 30 de julio que la captura se realizó mediante una operación conjunta de la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, “R1” es señalado como el principal dirigente de “Los Rs”, una célula criminal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, además de algunos puntos de Jalisco.

¿Quién es “R1” y por qué lo relacionan con el asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones ubican a Ramón Ángel “N” como uno de los mandos que habría dado la orden de ejecutar a Carlos Manzo. Previamente, autoridades detuvieron a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como operador de la célula que planeó y coordinó el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

Los reportes de seguridad identifican a “R1” como un operador del CJNG con influencia en distintas regiones de Michoacán. La organización bajo su mando estaría relacionada con homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y ataques contra productores y empresarios.

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La responsabilidad penal del detenido deberá acreditarse ante un juez, por lo que será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

¿Cuántas personas han sido detenidas por el homicidio de Carlos Manzo?

García Harfuch indicó que, con la captura de “R1”, suman 31 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo.

Entre los investigados se encuentran presuntos autores intelectuales y materiales, operadores criminales, reclutadores, escoltas y servidores públicos acusados de filtrar información relacionada con el caso.

En junio, la Fiscalía de Michoacán informó sobre nuevas detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con una red que entregaba datos de las investigaciones a integrantes del CJNG.

Harfuch destaca coordinación dentro del Plan Michoacán

El secretario de Seguridad señaló que la detención representa un avance en la estrategia federal para debilitar estructuras delictivas mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación institucional.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

En el operativo también participaron la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que tiene entre sus objetivos combatir la extorsión, los homicidios y la operación de grupos criminales.

Las investigaciones continuarán para determinar la participación de “R1”, localizar a otros posibles implicados y establecer el móvil completo del asesinato del exalcalde de Uruapan.

IO