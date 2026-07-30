¿Para qué sirve la cera de Campeche? Sus usos en injertos, artesanías y cuidados en la piel

Dentro de la riqueza biocultural de la Península de Yucatán, la cera de Campeche destaca como uno de los productos naturales aprovechados desde la época prehispánica. Obtenida tradicionalmente de las abejas nativas sin aguijón, esta sustancia ha sido utilizada en actividades religiosas, agrícolas y artesanales, además de formar parte de diversos remedios populares.

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La cera de Campeche tradicional es, en realidad, el cerumen elaborado por la Melipona beecheii, especie conocida entre los pueblos mayas como Xunán kab o “señora abeja”. Investigaciones sobre esta especie señalan que ha sido criada y valorada en la Península de Yucatán durante más de dos mil años por la importancia cultural de su miel, polen y cerumen.

Los antiguos mayas manejaban las colonias dentro de troncos huecos llamados jobones. La miel y el cerumen eran aprovechados en ceremonias, bebidas rituales, intercambio comercial y pago de tributos, por lo que la meliponicultura no sólo era una actividad productiva, sino también una práctica vinculada con la cosmovisión maya.

¿Por qué se llama cera de Campeche?

El nombre se popularizó durante la época colonial debido al movimiento comercial realizado desde el puerto de San Francisco de Campeche. Documentos históricos explican que distintos productos procedentes de la Península de Yucatán eran identificados con el nombre del puerto desde el cual salían hacia Veracruz, España y otros destinos.

De esta manera, aunque la sustancia también era obtenida en otras regiones peninsulares, comenzó a ser conocida comercialmente como “cera de Campeche”, al igual que ocurrió con otros productos que salían del puerto campechano.

¿Cómo producen las abejas la cera de Campeche?

A diferencia de la abeja europea común, que utiliza principalmente cera para formar sus panales, las abejas meliponas combinan la cera producida por ellas mismas con resinas vegetales recolectadas de árboles y plantas.

Se forma al combinar cera natural con resinas vegetales, creando un material conocido como cerumen.

El resultado es un material oscuro, pegajoso y flexible denominado cerumen, que utilizan para elaborar las celdas de cría, los recipientes donde almacenan miel y polen y las láminas que protegen el interior del nido. La literatura especializada define el cerumen como una mezcla de cera y resinas vegetales asociadas con el propóleo.

Por precisión, no debe afirmarse que toda cera de Campeche contiene tierra o barro. Esos materiales pueden aparecer en otras estructuras fabricadas por algunas especies de abejas sin aguijón, pero no son componentes indispensables del cerumen tradicional.

Durante la cosecha de miel, los meliponicultores pueden recuperar partes excedentes o antiguas de estas estructuras. En comunidades mayas de Los Petenes, en Campeche, todavía se documenta el aprovechamiento del cerumen para fabricar velas utilizadas en ceremonias religiosas y celebraciones tradicionales.

¿Para qué sirve la cera de Campeche en los injertos?

Uno de sus usos más conocidos se encuentra en la agricultura, la fruticultura y la jardinería. La cera se aplica sobre cortes de estacas o alrededor del punto donde se unen el patrón y la púa durante un injerto.

La cera de Campeche combina cera natural y resinas vegetales recolectadas por las abejas meliponas.

Su función principal es crear una cubierta protectora que ayude a mantener la humedad de los tejidos y disminuya su exposición al agua, suciedad y otros agentes externos mientras ocurre la unión vegetal.

Materiales académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Chapingo incluyen la cera de Campeche entre los insumos empleados para injertos y propagación de plantas. En prácticas con estacas, Chapingo indica que se cubre con ella el corte superior del material vegetal.

Sin embargo, no conviene asegurar que funciona por sí sola como un fungicida o bactericida comprobado. Aunque las resinas y el propóleo han mostrado actividad antimicrobiana en estudios experimentales, en los injertos su uso documentado es principalmente como sellador y barrera física. Tampoco sustituye la limpieza de las herramientas, el amarre adecuado ni el manejo sanitario de las plantas.

Un adhesivo para el arte popular mexicano

La textura maleable y adherente de la cera de Campeche permitió que también fuera empleada como una especie de pegamento natural antes de la aparición de los adhesivos industriales.

Desde la época prehispánica, la cera de Campeche ha formado parte de la cultura maya.

En el arte wixárika se utiliza como base para fijar estambres y chaquiras sobre tablas, jícaras, máscaras y figuras de madera. Documentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia describen su presencia en cuadros de estambre y otras piezas del arte popular mexicano.

Asimismo, ha sido utilizada en técnicas como el mosaico de popotillo, donde pequeñas fibras teñidas son colocadas una por una sobre una superficie previamente recubierta con cera.

En algunos trabajos de carpintería y conservación también se emplean preparaciones con ceras para pulir o proteger superficies. No obstante, antes de mezclarlas con solventes o calentarlas debe revisarse la ficha técnica, trabajar en un sitio ventilado y evitar el contacto con los ojos y la piel.

¿Sirve para heridas, quemaduras o la cara?

La cera de Campeche aparece en distintos registros de la medicina tradicional. Existen testimonios etnográficos sobre su utilización en preparaciones populares para molestias dentales, dolor muscular, reumatismo y afecciones respiratorias. Esto demuestra su importancia cultural, pero no significa que todos esos remedios hayan demostrado seguridad y eficacia mediante estudios clínicos.

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Las investigaciones sobre el propóleo y otros productos de las abejas sin aguijón han encontrado sustancias con posible actividad antioxidante, antiinflamatoria o antimicrobiana. Sin embargo, esos resultados no permiten recomendar que un bloque de cera sin procesar sea colocado directamente sobre una herida abierta, quemadura, infección o lesión en la piel.

Además, las resinas relacionadas con el propóleo pueden causar dermatitis o urticaria en personas sensibles. Entre los síntomas se encuentran comezón, ardor, enrojecimiento, dolor, inflamación de labios o rostro y erupciones alrededor de la boca. En casos más graves puede presentarse dificultad para respirar o tragar.

Por ello, la cera destinada a injertos, manualidades, pulido de madera o uso industrial no debe aplicarse en la cara ni utilizarse para depilación. Para esos fines sólo deben emplearse productos cosméticos formulados, etiquetados y autorizados para contacto con la piel.

No toda la cera de Campeche es igual

Actualmente, el nombre “cera de Campeche” puede encontrarse en productos con orígenes y composiciones distintas. Una hoja de seguridad de un producto comercializado con ese nombre lo identifica con el número correspondiente a una cera de parafina y recomienda utilizar guantes, protección ocular y lavar la piel después de manipularlo.

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Esto significa que el nombre por sí solo no garantiza que el producto provenga de la abeja melipona ni que sea apto para uso cosmético o medicinal. Antes de utilizarlo es indispensable revisar su procedencia, ingredientes, instrucciones y advertencias.

En caso de una quemadura, herida, infección o reacción alérgica, la recomendación es evitar remedios caseros y buscar atención médica. Si después de aplicar algún producto con cera o propóleo aparecen ardor, hinchazón, ronchas o dificultad para respirar, debe suspenderse inmediatamente su uso.