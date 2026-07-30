Sarampión en Campeche: estos son los síntomas y signos de alarma que no debes ignorar

La confirmación de seis nuevos casos de sarampión en trabajadores agrícolas originarios de Guatemala encendió la vigilancia epidemiológica en Campeche, donde las autoridades mantienen bajo observación a entre 100 y 200 personas que tuvieron contacto con los pacientes.

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Los contagios fueron detectados entre jornaleros de 25 a 40 años que laboran en plantaciones de palma de aceite ubicadas en el corredor entre Escárcega y Candelaria. Con estos registros, Campeche acumula 16 casos confirmados durante 2026, de los cuales seis permanecen activos; la Secretaría de Salud señaló que se trata de casos importados y que, hasta el momento, no existe evidencia de transmisión comunitaria.

Ante este escenario, es importante reconocer los primeros síntomas y saber cuándo una persona requiere atención médica urgente, debido a que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de cinco años, adultos, embarazadas y personas con defensas bajas.

¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

Los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después del contacto con el virus. En su etapa inicial, la enfermedad puede confundirse con una infección respiratoria, ya que comienza con:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Ojos rojos, llorosos o irritados

Malestar general

Entre dos y tres días después pueden aparecer las llamadas manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de las mejillas, considerados uno de los signos más característicos de la enfermedad.

Posteriormente, entre tres y cinco días después de los primeros síntomas, surge una erupción de manchas rojas que normalmente comienza en el rostro, cerca de la línea del cabello, y se extiende hacia el cuello, pecho, brazos, piernas y pies. Al aparecer el sarpullido, la fiebre puede elevarse aún más.

¿Cuáles son los signos de alarma?

Aunque no todas las personas desarrollan complicaciones, se debe buscar atención médica inmediata cuando el paciente presente:

Dificultad para respirar , respiración rápida o sensación de falta de aire.

, respiración rápida o sensación de falta de aire. Fiebre elevada que no disminuye o que empeora.

Somnolencia excesiva, confusión o dificultad para despertar.

Convulsiones.

Dolor intenso de cabeza o rigidez en el cuello.

Vómitos o diarrea persistentes.

Signos de deshidratación, como boca seca, llanto sin lágrimas, poca orina o debilidad extrema.

Dolor de oído, secreción o pérdida de audición.

Coloración azulada en labios o rostro.

Empeoramiento repentino después de una aparente mejoría.

Estos síntomas pueden estar relacionados con complicaciones como neumonía, encefalitis, infecciones de oído o deshidratación severa, padecimientos que pueden requerir hospitalización.

¿Qué hacer ante un caso sospechoso?

Si una persona presenta fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y manchas en la piel, especialmente después de haber tenido contacto con un caso confirmado, debe comunicarse primero con la unidad de salud y evitar acudir sin aviso a espacios concurridos, salas de espera, escuelas o centros de trabajo.

Esto permite que el personal médico tome precauciones para evitar nuevos contagios. El paciente también debe mantenerse separado de otras personas, principalmente bebés, embarazadas, adultos mayores y personas que no estén vacunadas.

Una persona con sarampión puede transmitir el virus desde cuatro días antes de que aparezca la erupción hasta cuatro días después. Además, el virus puede permanecer activo en el aire de un espacio cerrado hasta por dos horas después de que el enfermo se haya retirado.

La vacunación, principal medida de protección

Las autoridades sanitarias desplegaron brigadas epidemiológicas y de vacunación en las jurisdicciones que abarcan Escárcega, Candelaria, Palizada y parte de Carmen, con el objetivo de completar esquemas entre los trabajadores y sus contactos.

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La principal forma de prevenir el sarampión es contar con el esquema completo de vacunación. En caso de desconocer si una persona recibió las dosis correspondientes, debe acudir a una unidad médica con su cartilla para recibir orientación.

Los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones son los niños menores de cinco años, los adultos, las mujeres embarazadas, las personas con desnutrición y quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

JGH