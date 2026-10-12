Rescatan serpiente sabanera de dos metros en una vivienda de Valladolid

Una serpiente sabanera de cola negra, de aproximadamente dos metros de longitud, fue capturada en el patio de un predio de la colonia Bacalar, en Valladolid, luego de que una ciudadana reportara su presencia a las autoridades municipales.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de Valladolid, tras recibir el aviso, la patrulla más cercana se trasladó al lugar para atender el reporte. Al llegar, una mujer indicó a los agentes el sitio exacto donde se encontraba el ejemplar.

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Los oficiales realizaron la captura con las precauciones necesarias y evitaron causarle lesiones al reptil, identificado como Drymarchon melanurus, conocido popularmente como serpiente sabanera de cola negra o Bujum, en lengua maya.

La corporación informó que esta especie no es venenosa y cumple una función importante en el ecosistema, por lo que el ejemplar fue entregado a un médico veterinario para una revisión física antes de ser reintegrado de manera segura a su hábitat natural.

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El caso destacó la importancia de atender este tipo de reportes para proteger tanto a la población como a la fauna silvestre, mediante el manejo adecuado de los animales y evitando causarles daños innecesarios.