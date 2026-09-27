¡Tremendo susto! Boa constrictora aparece debajo de un auto en pleno partido de softbol

La presencia de una enorme serpiente debajo de un automóvil provocó sorpresa entre personas que se encontraban dentro y cerca del campo de softbol La Aviación, donde se desarrollaba un encuentro deportivo, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal para atender el reporte y poner a salvo al ejemplar.

De acuerdo con el reporte, se trataba de una boa constrictora, conocida en la región como ochkáan, especie que puede desplazarse por diferentes ambientes en busca de alimento y refugio, por lo que ocasionalmente puede ser localizada en zonas cercanas a áreas urbanas. La presencia del ofidio rápidamente captó la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones del espacio deportivo.

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Algunos espectadores salieron del campo y permanecieron atentos a las maniobras, mientras que motociclistas que circulaban por la zona también disminuyeron su marcha ante la presencia del reptil. Al lugar acudió el subdirector de la Policía Municipal, Marcial de Jesús Perera Navarro, quien realizó las maniobras correspondientes para asegurar a la serpiente de manera adecuada, procurando evitar que el animal resultara lastimado y manteniendo a las personas alejadas durante el procedimiento.

Luego de varios minutos, la boa pudo ser capturada y asegurada para posteriormente ser trasladada a un sitio apropiado y reincorporada a su hábitat natural. El hecho generó comentarios entre los presentes, pues lo que inicialmente parecía ser una noche habitual de actividad deportiva terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada.

La intervención de los elementos municipales permitió controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas y, al mismo tiempo, evitó que el ejemplar fuera agredido o retirado de manera inadecuada. Las autoridades recomendaron que ante el avistamiento de este tipo de fauna se mantenga la distancia y se evite intentar capturar o manipular al animal por cuenta propia. Lo adecuado es solicitar el apoyo de la Policía Municipal, bomberos o personal capacitado