IMSS-Bienestar desmiente foto de comida en mal estado en el hospital O’Horán de Mérida

El IMSS-Bienestar informó que la fotografía de un plato de comida con gusanos, difundida en redes sociales y relacionada con el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” de Mérida, no corresponde a esa unidad médica ni a sus servicios de alimentación.

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A través de un comunicado, la institución aclaró que la imagen que circuló en plataformas digitales no representa las condiciones de los alimentos que se proporcionan en el hospital, luego de que la publicación generara comentarios sobre la higiene y la calidad de la comida.

En el documento, IMSS-Bienestar señaló que realiza revisiones constantes para verificar las condiciones de higiene, preparación y manejo de los alimentos destinados al personal médico.

Asimismo, indicó que mantiene medidas de supervisión y control sanitario en los servicios de alimentación, con el propósito de garantizar la calidad e inocuidad de los productos que se proporcionan.

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La institución agregó que continuará con estas acciones de vigilancia y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de las y los pacientes, así como del personal médico que labora en el hospital de Mérida.