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Vecinos de Tizimín se llevan un susto al encontrar boa de 2 metros en plena calle

La boa de 2 metros fue asegurada por agentes municipales y retirada del Centro de Tizimín para su posterior liberación.

Por Redacción Por Esto!

23 de sept de 2026

1 min

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Enorme serpiente de 2 metros sorprende a vecinos del Centro de Tizimín
Enorme serpiente de 2 metros sorprende a vecinos del Centro de Tizimín / Especial

Una boa de alrededor de dos metros de longitud fue localizada la noche de este martes en una calle del Centro de Tizimín, situación que llevó a vecinos a solicitar la intervención de la Policía Municipal para retirar al reptil de la zona habitada.

El ejemplar fue visto en la calle 50, entre 41 y 43, después de salir de un predio y desplazarse hacia la vía pública. Ante la presencia de la serpiente, habitantes del sector dieron aviso a las autoridades para evitar que continuara su recorrido hacia otras viviendas o zonas con tránsito de personas.

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Policías municipales acudieron al sitio y llevaron a cabo las maniobras para asegurar la boa. Durante el operativo, vecinos se mantuvieron en los alrededores mientras los elementos trabajaban para controlar al animal.

Después de ser asegurada, la serpiente fue retirada de la zona urbana y quedó bajo resguardo para su posterior traslado y liberación en un espacio apropiado para su especie.

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El avistamiento llamó la atención de los habitantes por las dimensiones del ejemplar, que alcanzaba cerca de dos metros, en una zona habitacional del municipio.

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