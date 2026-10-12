Choque de un zopilote contra cables provocó apagón en el Centro Histórico de Mérida

Un apagón sorprendió durante las primeras horas de este lunes a una zona del Centro Histórico de Mérida, luego de que un zopilote presuntamente contra el cableado de un poste de energía eléctrica, lo que ocasionó una falla en el suministro.

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El incidente ocurrió en la calle 63, entre 56 y 58, donde el ave perdió la vida tras impactarse contra los cables. El hecho provocó afectaciones en el servicio eléctrico del sector durante la mañana.

De acuerdo con los datos del incidente, la interrupción de la energía se registró entre las 6:00 y las 7:30 horas, periodo en el que la zona permaneció sin suministro eléctrico mientras se atendía el desperfecto.

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Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para realizar los trabajos correspondientes y solucionar la falla. Tras las labores de reparación, el servicio eléctrico fue restablecido en el área afectada.