Síguenos

Última hora

Yucatán

Sentencian a casi 20 años de prisión a responsable de homicidio en la vía Pustunich–Yotholín

Yucatán / Mérida

Choque de un zopilote contra cables provocó apagón en el Centro Histórico de Mérida

La interrupción eléctrica se registró luego de que el zopilote chocara contra los cables de un poste, por lo que trabajadores de la CFE tuvieron que intervenir para solucionar el desperfecto.

Por Redacción Por Esto!

12 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un zopilote perdió la vida tras impactarse contra el cableado eléctrico
Un zopilote perdió la vida tras impactarse contra el cableado eléctrico / Especial

Un apagón sorprendió durante las primeras horas de este lunes a una zona del Centro Histórico de Mérida, luego de que un zopilote presuntamente contra el cableado de un poste de energía eléctrica, lo que ocasionó una falla en el suministro.

La Secretaría de Salud de Yucatán coordina la aplicación de vacunas en los municipios

Noticia Destacada

Aplicarán un millón de vacunas gratis en Yucatán por la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026-2027

El incidente ocurrió en la calle 63, entre 56 y 58, donde el ave perdió la vida tras impactarse contra los cables. El hecho provocó afectaciones en el servicio eléctrico del sector durante la mañana.

De acuerdo con los datos del incidente, la interrupción de la energía se registró entre las 6:00 y las 7:30 horas, periodo en el que la zona permaneció sin suministro eléctrico mientras se atendía el desperfecto.

Hospital O’Horán de Mérida niega que la imagen de alimentos con gusanos corresponda a sus servicios

Noticia Destacada

IMSS-Bienestar desmiente foto de comida en mal estado en el hospital O’Horán de Mérida

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para realizar los trabajos correspondientes y solucionar la falla. Tras las labores de reparación, el servicio eléctrico fue restablecido en el área afectada.

Te puede interesar