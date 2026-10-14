Restaurant Week deja una derrama estimada de 150 mdp a empresarios de Mérida

La octava edición del Mérida Restaurant Week dejó una derrama económica estimada en 150 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán.

El evento se realizó del 28 de septiembre al 4 de octubre y reunió a 331 establecimientos, que ofrecieron menús especiales con el objetivo de incrementar la afluencia y atraer nuevos consumidores.

Según el balance presentado por la cámara empresarial, siete de cada 10 restaurantes reportaron un aumento en el número de comensales durante esa semana, mientras que 65% registró mayores ventas frente a un periodo regular.

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Efecto dominó

El efecto también alcanzó a proveedores y productores: 77% de los negocios participantes incrementó sus compras de insumos, lo que amplió la derrama hacia otros segmentos vinculados con la actividad gastronómica.

Uno de los resultados más relevantes fue la captación de nuevos clientes. Más de 90% de los establecimientos identificó la llegada de personas que no los habían visitado previamente, un indicador que Canirac considera clave para medir el alcance comercial del programa más allá de los descuentos o promociones.

Además, nueve de cada 10 restaurantes expresaron intención de participar nuevamente en una próxima edición.

Más movimiento en plataformas

La estrategia digital también registró una alta interacción. El sitio oficial del evento acumuló más de 44 mil visitas únicas y más de 350 mil páginas vistas, con una permanencia promedio cercana a cuatro minutos por usuario.

En redes sociales, YouTube y TikTok sumaron más de 6.7 millones de impresiones, mientras Facebook e Instagram superaron los 9 millones de visualizaciones, de acuerdo con las estadísticas de los organizadores.

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Estas cifras corresponden únicamente a las cuentas y plataformas oficiales del Restaurant Week y no incluyen el alcance generado por restaurantes, medios, patrocinadores o creadores de contenido.

Para Canirac, el resultado confirma que la semana gastronómica se ha convertido en una herramienta para aumentar el consumo, atraer nuevos públicos y fortalecer la actividad de restaurantes y proveedores durante un periodo específico del año.

El balance, sin embargo, parte de cifras y estimaciones de la propia organización empresarial, por lo que la derrama de 150 millones de pesos debe leerse como una estimación sectorial.