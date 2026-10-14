Trasladan a Mérida a dos migrantes asegurados en puesto de inspección de Teya

La Secretaría de Marina (Semar) brindó seguridad perimetral a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el aseguramiento de un hombre y una mujer en el puesto de inspección de Teya, Yucatán, debido a que no acreditaron su estancia legal en el país.

De acuerdo con la información de la Novena Zona Naval, el operativo se realizó en días pasados, como parte de las acciones coordinadas entre la Marina y los tres órdenes de gobierno.

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Durante la intervención, los elementos navales proporcionaron seguridad al personal migratorio mientras se realizaban las diligencias correspondientes para atender la situación de ambas personas.

Tras la revisión, el hombre y la mujer fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Mérida, donde se llevarían a cabo los trámites administrativos correspondientes.

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La Secretaría de Marina informó que su participación se limitó a brindar seguridad perimetral durante el procedimiento, en apoyo a las autoridades migratorias. No se precisaron las nacionalidades de las dos personas ni las circunstancias en las que llegaron al puesto de inspección de Teya.