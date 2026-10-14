Cierran el puente Yucalpetén por ocho semanas; anuncian ruta alterna hacia la costa de Progreso

El cierre total del puente vial Yucalpetén II, en Progreso, comenzó la noche del martes 13 de octubre y se mantendrá durante ocho semanas, debido a los trabajos de demolición y rehabilitación que inició este miércoles la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La intervención forma parte del Programa de Reconstrucción de Puentes y obligará a modificar los recorridos de quienes transitan hacia la zona costera.

La restricción abarca el tramo comprendido desde el distribuidor ubicado en el kilómetro 32.5 de la carretera Mérida-Progreso hasta la glorieta de entrada a Yucalpetén. Ante esta situación, la dependencia recomendó a los automovilistas tomar una ruta provisional para llegar a Yucalpetén, Chelem y Chuburná Puerto.

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¿Cuál es la ruta alterna por el cierre del puente Yucalpetén II?

Durante las ocho semanas que duren los trabajos, quienes se dirijan a las comunidades costeras deberán ingresar al puerto de Progreso y continuar por el ramal hacia Yucalpetén, de acuerdo con la recomendación de la SICT.

Los conductores deberán prestar atención a los señalamientos instalados en la zona de obras, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal de apoyo vial para evitar incidentes y facilitar la circulación.

¿Qué trabajos realizará la SICT en el puente de Yucalpetén?

La rehabilitación contempla la demolición de la losa, los parapetos, las trabes y los bancos de nivel de la parte superior del puente. Posteriormente, se reforzará la estructura inferior mediante el encamisado de los estribos existentes.

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El proyecto también incluye la colocación de 10 nuevas trabes, el colado de una nueva losa y parapetos, así como la instalación de nuevos bancos de nivel. De acuerdo con la dependencia federal, las labores tendrán una duración aproximada de ocho semanas.

Puente de salida de Progreso hacia Mérida reabrirá el 19 de octubre

En paralelo a las afectaciones por el cierre de Yucalpetén II, la SICT informó que el puente ubicado en el kilómetro 34.1 del cuerpo B, en la salida de Progreso hacia Mérida, reabrirá a la circulación el lunes 19 de octubre, entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Esta estructura permanece cerrada desde el 1 de septiembre. La reapertura fue acordada entre el Centro SICT Yucatán, el Ayuntamiento de Progreso y la empresa constructora, lo que permitirá recuperar la circulación en ese punto de la carretera.

Mientras continúan las obras en ambos sectores, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal vial, especialmente al transitar por los accesos al puerto y las rutas hacia las comunidades de la costa norte de Yucatán.