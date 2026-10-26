Canciones de la cultura maya: Chichén Itzá

De Oriente llegaron los Chanes a fundar

Chichén.

Fue en el 525, les digo que así fue.

Itzáes, Cocomes y Chanes, hermanos de

sangre,

prosperaron bien. Los Xiues del Poniente negro llegaron también.

Del Este al Oeste hicieron hermosas

ciudades que aún hoy se ven.

Motul, Izamal, Ek Balam, Chan Petén son

ejemplos de ver, la mezcla del estilo Puuc

y Tolteca nos deja entrever que hubo alguna influencia

en el modo de pensar.

Ah Ceelem Cauich de Mayapán el Cocom

lo arrojaron al cenote de Chichén,

pero sobrevive evitando así morir,

declarándose Halach Uinic del Mayab

Y la guerra se declaró contra Chichén,

ya vencidos los Itzáes, la Liga de

Mayapán se disolvió

y los Itzáes se fueron al Petén Itzá.

Ayy, ayy, ayy, ayy Kukulcán, ayy, ayy, ayy, ayy

que pasó con mi Chichén.

Ayy, ayy, ayy, ayy, Ah Mex Cuc, ayy, ayy

que pasó con mi Chichén,y los Itzáes volvieron al Petén Itzá.

Los Itzáes salieron de Guatemala hace muchos años rumbo a la Península de Yucatán. En su recorrido, formaron diversos grupos o clanes que iban cambiando de nombres conforme avanzaba su andar.

Chanes era uno de sus grupos que luego se llamaría Itzáes. La canción relata esta trayectoria, de cuando los Xiués llegan a la península lo hacen por el Poniente negro, que hace alusión al color que los antiguos mayas asignaron a ese punto cardinal.

Algunas de las ciudades que fundaron son Motul, Ek Balam y Chan Petén. Se menciona la influencia y mezcla del estilo Puuc y Tolteca que determinaron estilo y comportamiento como se pueden admirar en sus templos.

Seguidamente se menciona una etapa histórica que dio como resultado el rompimiento de la triple alianza y la destrucción de Chichén Itzá, y el subsecuente regreso de los Itzáes al Peten Itzá Guatemalteco, la canción termina justo aquí.

Como información adicional, los Itzáes a su regreso a Guatemala fundaron la ciudad de Tayazal, que se ubica en la orilla del lago Petén Itzá, y fue en este lugar en donde enfrentan a los invasores españoles y después de muchos intentos cae en manos de éstos el 13 de marzo de 1697 siendo las tropas españolas lideradas por Martín de Ursúa.