Clima en Yucatán 27 de octubre: Habrá probables chubascos ambiente muy caluroso este martes

La probabilidad de chubascos en Yucatán continuará este martes 27 de octubre, con ambiente fresco principalmente durante la mañana.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” detalló que estas afectaciones corresponden al transporte de humedad desde el golfo de México, aunado al calentamiento diurno de la superficie.

Además, se tendrá ambiente caluroso durante el día y templado en la noche, con vientos dominantes del norte-noreste, de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21 °C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 33 grados. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

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En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 24 y 32°; en Tekax, entre 21 y 31°, y en Tizimín, entre 21 y 30° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 20° y una máxima de 36°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.