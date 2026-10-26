Pitbull ataca a presunto ladrón que habría ingresado a una vivienda en Kanasín

Un hombre de 28 años sufrió múltiples mordeduras luego de ingresar presuntamente con intenciones de robo a una vivienda de la colonia San Haroldo, en Kanasín, donde fue atacado por Capuchino, un pitbull de tres años que salió en defensa de su hogar.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en el cruce de las calles 24 por 80, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el sujeto, identificado como Jonatan, habría ingresado a la propiedad sin contar con la presencia del perro.

Durante el incidente, el hombre sufrió diversas mordeduras y lesiones en el cuerpo, por lo que comenzó a pedir auxilio a gritos. Sus llamados alertaron a los propietarios de la vivienda, quienes salieron para controlar al animal y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

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Al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Policía Municipal de Kanasín para brindarle atención. El hombre recibió curaciones básicas; sin embargo, rechazó ser trasladado a un hospital y se negó a proporcionar información sobre sus familiares.

Finalmente, Jonatan se retiró del sitio por sus propios medios. Hasta el momento, la información disponible no precisa si se presentó alguna denuncia formal por el presunto intento de robo.