Papa León XIV confirma viaje a Uruguay, Argentina y Perú tras cirugía por cáncer de pulmón; estas son las fechas

El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre de 2026 que el Papa León XIV mantendrá su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre, luego de recibir la autorización médica tras una operación por cáncer de pulmón.

La Santa Sede informó que la recuperación del pontífice de 71 años evoluciona favorablemente y que los últimos estudios médicos no encontraron impedimentos para realizar su primera gira por América Latina desde que asumió el pontificado.

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarle un tumor.

De acuerdo con el comunicado oficial, los análisis posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada, por lo que los médicos determinaron que no necesita tratamiento oncológico adicional.

¿Cuándo viajará el Papa León XIV a América Latina?

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el recorrido se realizará del viernes 6 al martes 17 de noviembre de 2026, conforme al programa anunciado previamente.

Durante esos días, el pontífice visitará Uruguay, Argentina y Perú, países donde participará en celebraciones religiosas y encuentros con representantes de la Iglesia y comunidades locales.

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El itinerario contempla hasta 14 vuelos, más de 40 discursos y reuniones, así como nueve misas multitudinarias.

Entre las actividades previstas destaca una visita a Cusco, Perú, ciudad ubicada a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Vaticano confirma recuperación favorable del papa tras operación

El médico personal del pontífice, Luigi Carbone, informó que los exámenes más recientes muestran una evolución favorable después de la intervención quirúrgica.

Según la Santa Sede, León XIV ha retomado gradualmente sus compromisos públicos, con una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

Aunque su recuperación ha permitido mantener el viaje internacional, los especialistas recomendaron cancelar una visita a Asís prevista para esta semana, debido al poco tiempo transcurrido desde la cirugía.

El Vaticano reiteró que no existen contraindicaciones médicas para el viaje a América Latina.

Papa León XIV expresa su alegría por regresar a Latinoamérica

Tras confirmarse su gira, León XIV manifestó su satisfacción por volver a una región con la que mantiene vínculos personales y religiosos.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida", expresó el pontífice.

Pope Leo XIV has expressed joy and enthusiasm about his upcoming Apostolic Journey to Latin America, as the Holy See Press Office confirmed his visit to Uruguay, Argentina, and Peru on November 6-17. In a statement released by the Holy See Press Office, Pope Leo expressed his hopes that the visit to Latin America will strength Christians’ commitment to proclaiming the Gospel. “I am looking forward to returning to the continent where I’ve experienced so many moments of my life," said the Pope. "May this journey be an occasion for us to open our hearts to one another, strengthen our communion as brothers and sisters, and renew our commitment to proclaiming the Gospel with joy.” The Pope’s doctors report that his recovery is progressing well, with recent tests confirming his good health, which will allow him to undertake his upcoming Apostolic Journey. "Dr. Luigi Carbone confirms that the Holy Father’s recovery after the surgery continues, and the latest medical examinations attest to his good health and favorable clinical condition," said the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 26, 2026

También señaló que espera fortalecer la relación entre las comunidades católicas y transmitir un mensaje de fraternidad, fe y esperanza durante su recorrido.

León XIV, elegido papa el 8 de mayo de 2025, cuenta con nacionalidad estadounidense y peruana, esta última vinculada con sus años de servicio religioso en Perú.

El Vaticano destacó que el pontífice agradeció las oraciones recibidas durante su recuperación y la atención del personal médico que lo acompañó después de la operación.

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