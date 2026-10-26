Guadalupe Taddei formaliza su renuncia al INE; Monreal confirma recepción del documento en Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó este lunes 26 de octubre de 2026 que la Cámara de Diputados recibió formalmente la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de X, el legislador compartió las dos páginas del documento firmado por Taddei, en el que la ahora exconsejera presidenta establece que su separación del cargo tiene efectos a partir de este mismo lunes.

Monreal informó que, tras la recepción del escrito, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comenzará el procedimiento para seleccionar a la persona que ocupará la presidencia del Consejo General del INE.

Guadalupe Taddei presenta renuncia con efectos desde el 26 de octubre

En el documento dirigido a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Taddei notificó su decisión de dejar el cargo que asumió en abril de 2023.

La exfuncionaria señaló que su determinación responde a la necesidad de preservar la continuidad institucional y las responsabilidades constitucionales del organismo electoral.

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"Presento ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mi renuncia, con efectos a partir del día de hoy, al cargo de Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral", establece el escrito fechado el 26 de octubre.

El documento también cuenta con el sello de recepción de la Cámara de Diputados, registrado a las 14:33 horas de este lunes.

Ricardo Monreal anuncia inicio del proceso para renovar la presidencia del INE

Tras confirmar la recepción del oficio, Ricardo Monreal informó que la Junta de Coordinación Política iniciará el procedimiento legislativo correspondiente.

"A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional", publicó el coordinador parlamentario de Morena.

El legislador había adelantado que la Jucopo se reuniría el martes 27 de octubre, a las 8:30 horas, para revisar el proyecto de convocatoria.

De acuerdo con el calendario planteado por Monreal, el documento podría someterse a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el miércoles 28 de octubre.

¿Qué dijo Guadalupe Taddei en su carta de renuncia al INE?

En su escrito, Guadalupe Taddei destacó que dedicó 33 años de su trayectoria profesional a las instituciones electorales mexicanas.

Recordó su participación en distintas etapas del desarrollo electoral del país, incluida la organización de las elecciones federales de 2024 y la primera elección del Poder Judicial de la Federación en 2025.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. https://t.co/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

Asimismo, subrayó que la estabilidad y la independencia del INE deben mantenerse por encima de consideraciones personales.

"Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido", expresó en la parte final de su carta.

La formalización de la renuncia abre el procedimiento para renovar la presidencia del INE, mientras el Consejo General deberá resolver la designación de una presidencia provisional para mantener la operación del instituto durante la organización del proceso electoral federal 2026-2027.

IO