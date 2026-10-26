Joaquín Díaz Mena encabeza la ceremonia de imposición de cofias e insignias a estudiantes de Enfermería del Bachillerato Baillères

Un total de 82 estudiantes de la carrera técnica en Enfermería del Bachillerato Tecnológico Estatal No. 1 Baillères, en Kanasín, recibieron este lunes sus cofias e insignias para iniciar sus prácticas clínicas en hospitales y otras instituciones de salud de Yucatán.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien destacó la importancia de esta etapa en la formación de los jóvenes, quienes después de dos años y medio de preparación en aulas y talleres están próximos a incorporarse a entornos reales de atención médica.

Los alumnos cursan actualmente el quinto semestre y, en aproximadamente seis meses, concluirán el bachillerato con una carrera técnica en Enfermería.

Noticia Destacada Tras bloqueo en Tizimín, INCAY adelanta reparación de la carretera hacia Colonia Yucatán

Durante el acto, el mandatario señaló que la imposición de cofias e insignias representa el reconocimiento público de que los estudiantes cuentan con los conocimientos y la preparación necesarios para comenzar a atender a pacientes bajo las condiciones de sus prácticas clínicas.

Díaz Mena también exhortó a los futuros enfermeros a ejercer su profesión con paciencia, respeto y sensibilidad ante las necesidades de los pacientes, especialmente de quienes atraviesan momentos difíciles por una enfermedad o se encuentran lejos de sus familias.

Asimismo, invitó a los estudiantes a continuar su preparación académica mediante una licenciatura y, posteriormente, una especialidad que les permita ampliar sus conocimientos y oportunidades profesionales.

Noticia Destacada CFE despliega a 250 especialistas para prevenir apagones en Mérida, Progreso y Umán

El Bachillerato Tecnológico Estatal No. 1 Baillères forma parte de las Preparatorias Estatales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) y opera en alianza con la Fundación Alberto Baillères.

La formación de estos 82 estudiantes se suma a las acciones para fortalecer la preparación de personal de salud en Yucatán, entre las que se encuentra la futura sede de la Universidad Rosario Castellanos en Umán, que ofrecerá carreras como Medicina y Enfermería.

También se relaciona con la propuesta del gobernador para que personal médico yucateco que actualmente trabaja en Campeche y Quintana Roo pueda regresar al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, planteamiento que Díaz Mena hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.