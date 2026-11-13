Diabetes cobra 441 vidas en Yucatán durante el primer trimestre de 2026

En Yucatán, la diabetes provocó 441 muertes durante los primeros tres meses del 2026, una cada cinco horas. Fueron 119 fallecimientos más que en el mismo periodo del 2025, un incremento de 37 %. Pero detrás de esa cifra aparece una pregunta que las estadísticas todavía no responden: ¿qué ocurre con las personas después de recibir el diagnóstico?

El problema cobra especial relevancia ante el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre. Mientras aumentan las defunciones, los registros de nuevos pacientes muestran un crecimiento mucho más moderado que en los otros dos estados de la Península.

Los datos proceden de fuentes diferentes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza los fallecimientos; la Secretaría de Salud federal registra los diagnósticos notificados por los servicios sanitarios. No miden lo mismo ni permiten establecer una relación directa entre el número de casos detectados y las muertes.

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La diferencia importa porque la diabetes puede desarrollarse durante años sin síntomas evidentes, mientras sus complicaciones aparecen después de periodos prolongados de evolución. Saber cuántas personas reciben un diagnóstico es apenas una parte del problema; también importa conocer si continúan bajo vigilancia médica.

Valoraciones que no cuentan toda la historia

Hasta la semana epidemiológica 27 del 2026, Yucatán acumulaba 4 mil 811 nuevos casos de diabetes tipo 2, frente a 4 mil 545 en el mismo periodo del 2025. El incremento fue de 5.9 %, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

En Campeche, los diagnósticos pasaron de 2 mil 891 a 3 mil 804, un aumento de 31.6%. Quintana Roo registró 5 mil 457, frente a 4 mil 208 un año antes, equivalente a 29.7% más.

Yucatán presentó así el menor crecimiento porcentual de la región, pero eso no significa necesariamente que la enfermedad avance menos entre sus habitantes.

Los registros epidemiológicos cuentan casos nuevos atendidos y notificados. Una persona que vive con diabetes sin saberlo no aparece como nuevo diagnóstico hasta que es detectada. Tampoco puede deducirse de estas cifras si un estado identifica mejor a los pacientes o si existen diferencias en el acceso a los servicios.

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La Federación Internacional de Diabetes estimó que, en el 2024, el 41.3 % de los adultos mexicanos con diabetes desconocía que la padecía. La proporción corresponde a una estimación nacional, pero muestra por qué los casos registrados no representan necesariamente a todas las personas enfermas.

Para septiembre, Yucatán ya acumulaba 6 mil 158 diagnósticos de tipo 2. El dato confirma que continuaban incorporándose pacientes al sistema sanitario, aunque no permite conocer cuántos seguían después un tratamiento regular.

Lo que reveló una investigación en Mérida

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y el programa Ciudades Cambiando la Diabetes, permite observar parte de las dificultades que enfrentan los pacientes.

La investigación, presentada en el 2021, reunió información de 971 adultos de entre 20 y 69 años en cinco zonas urbanas de la capital. Estimó que el 13.13 % de esa población vivía con diabetes.

El trabajo también permitió identificar personas que desconocían su condición, una situación especialmente importante porque la enfermedad puede avanzar antes de que aparezcan manifestaciones que motiven una consulta.

Entre quienes ya tenían diabetes tipo 2, los investigadores documentaron padecimientos asociados y complicaciones que afectaban su vida cotidiana. Cerca de la mitad reportó disminución de la visión; también se registraron lesiones persistentes en pies y piernas, así como problemas renales.

Estas afectaciones muestran que el tratamiento no consiste únicamente en controlar los niveles de azúcar. También exige revisiones periódicas para identificar daños que pueden comprometer la vista, los riñones, la circulación y otras funciones del organismo.

El informe universitario recuperó además resultados del Índice de Calidad de la Atención de la Diabetes (ICAD), que evaluaba aspectos como la permanencia de los pacientes en consulta, las acciones médicas realizadas y el control de la enfermedad.

En esa medición Yucatán ocupaba el lugar 30 entre las 32 entidades federativas. El documento señaló dificultades relacionadas con la continuidad de las consultas y el seguimiento de los tratamientos.

La clasificación tiene cinco años de antigüedad y sus resultados no pueden presentarse como una evaluación vigente del sistema sanitario. Sin embargo, identifica un aspecto que merece investigarse con información actualizada: cuántas personas diagnosticadas permanecen realmente bajo atención.

Más decesos entre hombres y mujeres

El aumento de la mortalidad durante el primer trimestre del 2026 afectó a uno y otro sexos, aunque con distinta intensidad.

Entre las mujeres se registraron 238 fallecimientos, frente a 187 del mismo periodo del año anterior. La diferencia fue de 51 muertes, equivalente a un incremento de 27.3%.

Con ese resultado, la diabetes pasó del tercer al segundo lugar entre las principales causas de muerte femeninas en Yucatán, por encima de los tumores malignos, que provocaron 218 defunciones.

Entre los hombres, el crecimiento fue todavía mayor: los fallecimientos pasaron de 135 a 203, un aumento de 50.4 %. La enfermedad avanzó del cuarto al tercer lugar de mortalidad masculina.

Sin embargo, en los registros de nuevos diagnósticos de tipo 2 predominan las mujeres. De los 4 mil 811 casos acumulados hasta la semana 27, 2 mil 756 correspondieron a ellas, aproximadamente 57.3 % del total.

La diferencia no demuestra que tengan mayor riesgo de desarrollar diabetes. Para responder esa pregunta se necesitan tasas por edad y sexo, además de información sobre quiénes acuden a consulta y cómo se detectan los casos.

Una enfermedad de larga duración

Las cifras definitivas del Inegi para el 2025 registraron mil 434 muertes por diabetes en Yucatán. Fue la tercera causa de fallecimiento en el estado, después de las enfermedades del corazón, con 3 mil 299 casos, y los tumores malignos, con mil 853.

En el 2024 se habían registrado mil 806 defunciones por diabetes. La comparación anual muestra una disminución de aproximadamente 20.6%, pero el repunte observado entre enero y marzo del 2026 obliga a esperar los siguientes cortes antes de hablar de una nueva tendencia.

Las dos mediciones no se contradicen: corresponden a periodos distintos. Tampoco permiten conocer qué proporción de las personas fallecidas había sido diagnosticada oportunamente, cuánto tiempo llevaba en tratamiento o si presentaba complicaciones previamente identificadas.

Son preguntas relevantes para una enfermedad cuyo control depende de la atención continua.

Este 14 de noviembre, Yucatán llega al Día Mundial de la Diabetes con 441 muertes registradas en el primer trimestre y miles de nuevos diagnósticos durante el año. Las estadísticas muestran la magnitud del problema; todavía falta información pública para establecer qué ocurre con los pacientes durante los años posteriores a su detección.