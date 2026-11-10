Realizarán pruebas gratuitas de diabetes en el mercado Lucas de Gálvez y la Plaza Grande en Mérida

Con dos jornadas de pruebas gratuitas de diabetes en el mercado Lucas de Gálvez y la Plaza Grande, el Ayuntamiento de Mérida busca reforzar la detección oportuna de esta enfermedad, que mantiene a Yucatán entre las entidades con mayor número de personas afectadas, informó la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, durante su conferencia de prensa semanal.

La primera jornada se realizará este viernes 13, de 7:00 a 12:00 horas, en el Lucas de Gálvez, mientras que la segunda será el miércoles 18, de 8:00 a 12:00 horas, en la Plaza Grande.

En ambos casos, las personas interesadas deberán acudir con ocho horas de ayuno para poder realizarse el análisis.

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La alcaldesa explicó que también se deben tomar precauciones antes de acudir, como evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, así como no realizar ejercicio de alta intensidad en las horas previas a la medición.

Señaló que estas acciones forman parte de las estrategias municipales de prevención y atención a enfermedades crónicas, particularmente diabetes e hipertensión, mediante los servicios que se ofrecen en el Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes (Cemanud).

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En este espacio se realizan mediciones de glucosa capilar y presión arterial, consultas médicas y nutricionales, además de actividades físicas para contribuir al cuidado integral de la salud de la población.

También se cuenta con servicios de nutrición materno-infantil dirigidos a mujeres embarazadas y en período de lactancia, así como a familias con niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. De igual manera, el Cemanud ofrecen consultas nutricionales para hombres y mujeres mayores de edad.