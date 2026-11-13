Peregrinos de Maxcanú chocan contra un tráiler, iban a la Basílica de Guadalupe

Tres integrantes de una caravana de antorchistas resultaron lesionados luego de sufrir un choque entre un tráiler y un mototaxi, ocurrido sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 70, donde el grupo de peregrinos transitaba con destino a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando los antorchistas avanzaban en caravana después de salir del municipio de Maxcanú, Yucatán, como parte de su tradicional recorrido de fe y devoción hacia la capital del país.

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Sin embargo, al llegar al kilómetro 70 de la vía federal, un tractocamión y un mototaxi protagonizaron un encontronazo que dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes formaban parte del contingente religioso que participaba en la peregrinación anual.

Tras el percance, se movilizaron los servicios de emergencia para brindar atención a los afectados y valorar sus condiciones de salud. Asimismo, se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias necesarias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El incidente interrumpió momentáneamente el recorrido de los peregrinos, quienes avanzaban por la carretera Mérida-Campeche con la intención de llegar a la Basílica de Guadalupe ubicada en la Ciudad de México. Como parte de sus actividades religiosas, tenían previsto adquirir una imagen para posteriormente emprender el regreso a sus lugares de origen.

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Esta caravana forma parte de una tradición que sus integrantes realizan cada año por motivos de fe y devoción a la Morena del Tepeyac, mediante recorridos en los que transportan antorchas como símbolo de su compromiso religioso y gratitud por las bendiciones y favores concedidos a sus familias y hogar, principalmente en la salud.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado a conocer las identidades de las tres personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas, por lo que tampoco se ha precisado si fue necesario trasladarlas a algún hospital para recibir atención médica especializada.