Pesca en Yucatán requiere reforzar vigilancia y medidas de conservación

La actividad pesquera, considerada uno de los principales motores económicos de la costa yucateca, requiere fortalecer las medidas de conservación, regulación y vigilancia para garantizar su permanencia y el sustento de miles de familias.

El empresario pesquero Esaú Velázquez Sosa señaló que la pesca no solo beneficia a quienes salen al mar, sino también a transportistas, trabajadores de congeladoras, fileteros, empacadores, comerciantes y proveedores de insumos, por lo que su impacto económico alcanza a diversos sectores.

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Destacó que es fundamental mantener el ordenamiento pesquero, reforzar la vigilancia durante los períodos de veda y garantizar el respeto a las tallas mínimas de captura, a fin de evitar el deterioro de las especies y asegurar su reproducción.

Asimismo, consideró necesario fortalecer la seguridad de los hombres de mar y de los transportistas que llevan los productos hacia las plantas procesadoras y puntos de comercialización.

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Respecto a la actual temporada de pulpo, Velázquez Sosa indicó que los resultados se encuentran ligeramente por debajo del promedio histórico; sin embargo, consideró que todavía puede calificarse como rescatable.

Finalmente, insistió en que las autoridades deben mantener y reforzar las acciones de protección de los recursos marinos, pues de ello depende no solo el futuro de la actividad pesquera, sino también la economía de las comunidades costeras de Yucatán.