Aumenta hasta 30% la regularización de contribuyentes ante el SAT en Yucatán

La cantidad de contribuyentes que regularizaron su situación fiscal en Yucatán aumentó entre 25% y 30% respecto al año pasado, informó Víctor Bastida Pérez, administrador de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la entidad.

Destacó una mayor respuesta de personas y empresas que se acercaron a resolver pendientes relacionados con sus obligaciones fiscales, aunque no proporcionó el número de contribuyentes regularizados ni precisó el periodo utilizado para establecer la comparación.

De acuerdo con los datos que presentó, Yucatán cuenta con aproximadamente un millón 450 mil contribuyentes registrados como personas físicas y poco más de 52 mil personas morales, entre empresas y otras organizaciones.

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En conjunto representan alrededor de un millón 502 mil registros fiscales. Sin embargo, no equivalen al número de contribuyentes que estaban irregulares ni permiten calcular cuántos actualizaron sus obligaciones durante el 2026.

“Por lo menos tenemos entre un 25 y un 30 por ciento de contribuyentes se han regularizado en comparación con el año pasado”, declaró Bastida Pérez.

El representante del SAT señaló que uno de los principales retos para el 2027 será mantener el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y facilitar la incorporación de más personas a la economía formal.

Entre los mecanismos que mencionó se encuentra el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), para simplificar el cálculo y pago del Impuesto Sobre la Renta.

Este esquema permite que personas físicas con actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento tributen mediante reglas simplificadas, siempre que se mantengan dentro de los límites de ingresos establecidos por la legislación fiscal.

Bastida Pérez también habló de posibles modificaciones para ampliar el acceso al régimen en el 2027. Sin embargo, los montos y beneficios requieren confirmación en las disposiciones fiscales aplicables al próximo ejercicio.

Sorteo del Buen Fin

Por otra parte, el funcionario invitó a consumidores y establecimientos comerciales a participar en el Buen Fin, programado del 13 al 17 de noviembre, mediante operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito.

Como parte de esta actividad, el SAT organizará un sorteo nacional con una bolsa de 500 millones de pesos, distribuida entre consumidores y pequeños comercios que cumplan las condiciones establecidas.

Los negocios interesados deben registrarse a más tardar el 12 de noviembre y estar al corriente en sus obligaciones fiscales; contar con una terminal bancaria participante y haber registrado ingresos de hasta cinco millones de pesos durante el 2025.

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Para participar, los establecimientos deberán recibir al menos una compra de 250 pesos pagada con tarjeta durante los cinco días del Buen Fin.

Entre los incentivos se encuentra un premio máximo de 260 mil pesos para un comercio ganador, y otros de 20 mil pesos para establecimientos seleccionados.

De los consumidores, las compras desde 250 pesos realizadas con tarjetas participantes en negocios registrados entrarán al sorteo, cuyo premio principal será de 250 mil pesos.

El sorteo se celebrará el 4 de diciembre y los resultados se publicarán a partir del día 7 del mismo mes.

Bastida Pérez destacó que estas operaciones permiten ampliar el uso de medios electrónicos de pago y fomentar la participación de los comercios en la actividad económica formal.