México rompe cinco récords turísticos en 2026: recibe 74.9 millones de viajeros y supera los 26 mil mdd

México alcanzó cinco récords históricos en turismo durante los primeros nueve meses de 2026, con la llegada de 74.9 millones de viajeros internacionales, un incremento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la funcionaria destacó que los resultados incluyen máximos en llegada de turistas internacionales, gasto de visitantes y actividad de cruceros.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), el gasto de los viajeros internacionales superó los 26 mil millones de dólares entre enero y septiembre, cifra que representa un aumento anual de 1.4 por ciento.

¿Cuáles son los récords turísticos que alcanzó México en 2026?

Rodríguez Zamora detalló que durante los primeros nueve meses del año llegaron al país 36 millones de turistas internacionales, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en territorio mexicano. Esta cifra representa un crecimiento de 3.8 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

La secretaria también destacó el desempeño del turismo de cruceros, con aproximadamente 9 millones de pasajeros recibidos en puertos mexicanos durante el periodo analizado.

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Asimismo, el gasto de los cruceristas superó los 770 millones de dólares, un crecimiento de 16.3% respecto al año anterior.

La funcionaria subrayó la importancia de que estos visitantes realicen compras en establecimientos locales, adquieran artesanías y participen en experiencias de turismo comunitario.

Turismo nacional supera los 80 millones de visitantes

En cuanto al mercado interno, la secretaria informó que 80.6 millones de turistas nacionales viajaron por México entre enero y septiembre de 2026, lo que representa 713 mil personas adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.

También destacó que los principales aeropuertos del país registraron el tránsito de más de 141 millones de pasajeros nacionales e internacionales.

En materia de conectividad aérea, informó que hasta octubre se habían abierto 211 nuevas rutas, de las cuales 112 son internacionales y 99 nacionales.

La funcionaria señaló que estos resultados se consiguieron pese a los desafíos que enfrenta la aviación internacional.

Tren Maya y mercados internacionales registran crecimiento

Rodríguez Zamora informó que el Tren Maya transportó a más de 70 mil 900 pasajeros extranjeros, un incremento de 3% respecto al periodo comparable de 2025.

También presentó los mercados internacionales que registraron mayores incrementos en la llegada de visitantes a México.

Entre ellos destacan Colombia, con un crecimiento de 27%; Brasil, con 26.8%; Japón, con 11%; Canadá, con 7%; Australia, con 5.6%, y Suiza, con 3.9%.

La secretaria destacó particularmente la recuperación del mercado brasileño y las medidas implementadas en materia de visado electrónico.

¿Cómo le fue al turismo en México durante septiembre de 2026?

La funcionaria explicó que durante septiembre ingresaron al país 7.25 millones de viajeros internacionales, una disminución anual de 0.5 por ciento.

Sin embargo, la llegada de turistas internacionales alcanzó 3.3 millones, un incremento de 2.7 por ciento, mientras que el turismo aéreo registró una recuperación de 1 por ciento.

El gasto total de viajeros internacionales durante ese mes superó los mil 900 millones de dólares, con un crecimiento de 5.7 por ciento respecto a septiembre de 2025.

Rodríguez Zamora señaló que estos indicadores permiten observar un crecimiento en la llegada de turistas que pernoctan en México, pese a la disminución del total de viajeros internacionales durante septiembre.

México reúne a compradores internacionales en feria turística de Guadalajara

Finalmente, la secretaria destacó la realización de una feria internacional de turismo en Guadalajara, Jalisco, del 10 al 12 de noviembre.

El encuentro reunió a representantes de los 32 estados del país, más de 300 compradores internacionales y participantes de más de 60 países.

La funcionaria explicó que este espacio permitió presentar nuevos productos turísticos y establecer contactos comerciales para los próximos años.

Rodríguez Zamora sostuvo que los resultados de enero a septiembre reflejan el crecimiento de la actividad turística nacional y la participación de los mercados internacionales en la economía del país.

IO