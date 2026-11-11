Boa de gran tamaño sorprende a una vecina dentro de su vivienda en Mérida

Una boa de gran tamaño sorprendió a una vecina del fraccionamiento Mulsay, en Mérida, luego de que la noche del martes encontrara al reptil dentro de su vivienda, lo que generó momentos de preocupación ante la presencia del animal en el predio.

El ejemplar se encontraba en una bodega de la casa, sin que la propietaria supiera cómo había llegado hasta ese lugar.

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Ante el inesperado encuentro, la mujer solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 para que personal capacitado acudiera a rescatar a la boa y evitar riesgos tanto para los habitantes como para el animal.

Este caso se suma a otros avistamientos de reptiles que recientemente se han reportado en distintos puntos de Yucatán, donde la presencia de boas y otras especies ha llamado la atención de habitantes que se encuentran con estos ejemplares en patios, viviendas y zonas habitadas.

Se prevé que el incremento de estos encuentros esté relacionado con las lluvias de las últimas semanas, ya que las condiciones de humedad pueden provocar que los reptiles se desplacen de sus refugios habituales en busca de espacios cálidos, sitios donde resguardarse y lugares donde puedan encontrar alimento.

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Ante este tipo de situaciones, se recomienda evitar acercarse a los ejemplares, no intentar capturarlos o lastimarlos.

Lo adecuado es mantener una distancia segura y reportar su presencia al 911 para que personal especializado se encargue de su manejo y reubicación.