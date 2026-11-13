Frente Frío 5 dejará cielo nublado y lluvias en Yucatán este viernes 13 de noviembre

La cercanía del Frente Frío No. 5 y los efectos de una vaguada prefrontal mantendrán condiciones de cielo nublado, lluvias y ambiente fresco en Yucatán durante este viernes 13 de noviembre, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

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El sistema frontal favorecerá precipitaciones de intensidad variable, así como condiciones de viento y oleaje en la costa, mientras que su comportamiento estacionario prolongará el potencial de lluvia durante el fin de semana.

Lluvias en Yucatán continuarán durante el fin de semana

De acuerdo con Procivy, durante la mañana se esperan lluvias ligeras a moderadas, mientras que las precipitaciones aumentarán de intensidad durante el mediodía.

El ambiente será fresco, con temperaturas mínimas de 19 a 23 °C durante la mañana y máximas de 27 a 30 °C a lo largo del día.

Además, se prevé un evento de norte leve, con rachas de viento de 30 a 40 km/h y oleaje de entre 1 y 2 metros de altura en el litoral yucateco.

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Domingo 15 de noviembre, con mayor potencial de lluvia

Debido a que el Frente Frío No. 5 tendrá características de estacionario, las condiciones de lluvia se mantendrán durante el fin de semana en Yucatán.

Procivy indicó que el mayor potencial de precipitaciones se espera para el domingo 15 de noviembre, por lo que las condiciones de cielo nublado y lluvias podrían persistir en diferentes zonas del estado.