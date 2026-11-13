Presidenta Sheinbaum anuncia en Puebla más becas y preparatorias sin examen de admisión; destaca 400 mil nuevos estudiantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno ampliará las becas educativas y avanzará en la eliminación de los exámenes de admisión para ingresar a preparatorias públicas, durante la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez en San Martín Texmelucan, Puebla, este viernes 13 de noviembre de 2026.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, la mandataria destacó que durante este año 400 mil estudiantes adicionales se incorporaron a la educación media superior, resultado que atribuyó a la ampliación de espacios escolares y a los programas de apoyo económico.

Sheinbaum destaca aumento de estudiantes de preparatoria gracias a las becas

Durante su discurso, Sheinbaum señaló que la Beca Benito Juárez busca evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por dificultades económicas.

Aseguró que los apoyos educativos han contribuido a que más estudiantes permanezcan en las aulas y continúen su formación académica.

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La presidenta sostuvo que, de acuerdo con las cifras presentadas por su administración, aproximadamente 10% de los estudiantes que podrían abandonar la preparatoria permanecen en la escuela gracias a este programa.

También informó que para 2027 se contempla destinar cerca de 190 mil millones de pesos a becas educativas, con apoyos para estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y educación superior.

¿Desaparecerán los exámenes de admisión para ingresar a preparatoria?

Sheinbaum explicó que su administración trabaja para que los jóvenes puedan pasar de secundaria a bachillerato sin necesidad de presentar un examen de selección.

Detalló que este modelo ya se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México y en aproximadamente 14 entidades, mientras se busca extenderlo a otros estados.

La mandataria aseguró que, con el nuevo mecanismo de asignación, 95% de los estudiantes del Valle de México consiguió un lugar entre sus primeras tres opciones educativas.

Asimismo, destacó la creación del Bachillerato Nacional, mediante el cual los egresados podrán obtener un certificado de la Secretaría de Educación Pública y otro avalado por una institución de educación superior.

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Durante el encuentro, Sheinbaum sostuvo que ampliar las oportunidades educativas también forma parte de la estrategia para prevenir la violencia y el consumo de drogas entre jóvenes.

Señaló que su administración continuará con la construcción de preparatorias públicas y el fortalecimiento de la enseñanza de historia, filosofía y humanidades.

Finalmente, recordó que este fin de semana viajará a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto exponer algunas de las políticas educativas implementadas en México.

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