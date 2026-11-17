En memoria de tres elementos que perdieron la vida mientras cumplían con su labor de brindar auxilio, la Cruz Roja Mexicana Delegación Yucatán realizó un homenaje en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, con un llamado a reforzar la prevención y respetar las normas viales.

El acto también sirvió para recordar los riesgos que enfrentan quienes diariamente circulan por calles y carreteras, así como para insistir en la importancia de la prevención vial.

Durante el homenaje, efectuado en la explanada del Centro de Capacitación, fueron recordados los comandantes Leticia García Trejo, Héctor David Pérez Alcocer y Guillermo Sánchez Novelo, fallecidos en accidentes de tránsito los días 29 de agosto de 1985, 16 de noviembre de 1980 y 22 de febrero de 1992, respectivamente, cuando cumplían con su labor de brindar auxilio a la población.

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Expuestos frecuentemente a algún percance

El coordinador estatal de Prevención, José Luis Ancona Cervera, señaló que sus compañeros salieron a atender a personas que necesitaban ayuda, sin imaginar que no regresarían a sus hogares.

Ancona Cervera destacó que ningún usuario de la vía pública se encuentra exento de sufrir un accidente, incluidos paramédicos, socorristas y personal de emergencia que deben desplazarse constantemente para responder a los llamados de auxilio.

Como parte de la ceremonia, voluntarios encendieron velas durante el pase de lista encabezado por el coordinador estatal de Socorros, Fernando Estrada Novelo. Posteriormente, los asistentes guardaron un minuto de silencio y las ambulancias hicieron sonar sus sirenas en memoria de los tres comandantes y de todas las personas que han perdido la vida en accidentes viales.

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La Cruz Roja reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad, las leyes y los señalamientos de tránsito, además de fortalecer la cultura de prevención, especialmente para proteger a peatones y ciclistas.

La benemérita institución recordó que llegar unos minutos antes nunca debe estar por encima de la seguridad y subrayó que ningún traslado vale más que regresar con vida a casa.