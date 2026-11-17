La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este martes 17 de noviembre de 2026 que México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su estatus de países libres de sarampión, debido a la transmisión sostenida del virus durante los brotes registrados en la región.

El director del organismo, Jarbas Barbosa, explicó que la decisión responde al restablecimiento de la circulación endémica de la enfermedad, lo que representa un retroceso en los avances sanitarios alcanzados en el continente americano.

"Es un retroceso importante, pero los países ya están tomando medidas para contener estos brotes", declaró Barbosa.

¿Por qué México perdió su estatus de país libre de sarampión?

La OPS explicó que la certificación de eliminación del sarampión requiere demostrar que no existe transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses.

Sin embargo, la continuidad de los contagios en México, Estados Unidos y Bolivia llevó al organismo internacional a retirarles dicho reconocimiento.

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La medida no significa que todos los habitantes estén contagiados ni que la enfermedad sea imposible de controlar, sino que no se ha logrado interrumpir su circulación durante el periodo requerido.

OPS advierte retroceso en combate al sarampión en América

De acuerdo con el informe epidemiológico de la OPS del 6 de noviembre, durante 2026 se habían confirmado 57 mil 666 casos de sarampión en 17 países y territorios de América, además de 81 fallecimientos, con corte al 31 de octubre.

Alerta de salud pública: la OPS (@pahowho) acaba de anunciar que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron el estado de eliminación de transmisión endémica del #sarampión. https://t.co/nk7m7YPjYA — Matías Loewy (@MLoewy) November 17, 2026

El organismo señaló que la vacunación continúa como la principal herramienta para prevenir contagios y evitar complicaciones.

México, Estados Unidos y Bolivia deberán mantener las campañas de inmunización y fortalecer la vigilancia epidemiológica para interrumpir la transmisión y recuperar su reconocimiento como países libres de sarampión.

IO