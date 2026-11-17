Cansados de los constantes robos que, aseguran, se registran en la Supermanzana 91 de Cancún, vecinos de la zona decidieron tomar justicia por propia mano y someter a un hombre al que señalaron de cometer diversos atracos a comercios y transeúntes. El sospechoso fue amarrado a un poste, envuelto con plástico y golpeado por varios habitantes, hasta que elementos de la Policía Municipal llegaron para rescatarlo y evitar que continuara la agresión.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando habitantes del sector lograron darle alcance al individuo, luego de que presuntamente cometiera otro asalto contra algunas personas. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el sujeto ya había sido identificado por los vecinos, quienes lo acusaron de estar relacionado con varios robos registrados en los alrededores.

Tras conseguir someterlo, algunos habitantes comenzaron a golpearlo, mientras otros buscaron un plástico con el que lo sujetaron alrededor de un poste, aparentemente con la intención de impedir que escapara antes de la llegada de las autoridades. Incluso, colocaron una cartulina con la leyenda “Por ratero”, exhibiéndolo ante quienes transitaban por el lugar.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, por lo que desde el Complejo de Seguridad se activaron los protocolos correspondientes y se movilizaron elementos de la Policía Municipal hasta el sitio. A su llegada, los oficiales encontraron al hombre sujeto al poste y con visibles huellas de la agresión, por lo que intervinieron para controlar la situación.

Los uniformados procedieron a cortar el plástico que lo mantenía amarrado y lo liberaron, evitando que continuara siendo golpeado por los habitantes. Posteriormente, el individuo fue asegurado y trasladado a bordo de una patrulla a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, donde se inició el procedimiento correspondiente para ponerlo a disposición de la autoridad competente.

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Durante el incidente, los vecinos insistieron en que el hombre presuntamente se dedica al robo de establecimientos y de personas que caminan por la zona. También señalaron que anteriormente habían intentado detenerlo, pero que en esas ocasiones consiguió escapar corriendo antes de que pudieran alcanzarlo.

Sin embargo, este martes los habitantes aseguraron que lograron retenerlo después de que presuntamente despojara de sus pertenencias a unas personas, situación que provocó el enojo de quienes viven y trabajan en ese sector de la ciudad.

Cabe mencionar que, debido a que las autoridades no lograron identificar en ese momento a las personas que participaron directamente en la retención y agresión del sospechoso, no hubo otros detenidos relacionados con estos hechos. El único asegurado fue el hombre señalado por los vecinos, cuya posible participación en los robos deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

Finalmente, los policías se retiraron del lugar después de controlar la situación y trasladar al detenido, no sin antes exhortar a los habitantes a evitar tomar justicia por propia mano y reportar cualquier conducta delictiva a través de los canales oficiales.