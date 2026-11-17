El actor mexicano Eduardo Santamarina dio a conocer públicamente en un encuentro con los medios de comunicación que su esposa, Mayrín Villanueva padece de una enfermedad, motivo por el cual tuvo que interrumpir de manera repentina sus actividades profesionales y compromisos laborales.

En el encuentro, Santamarina explicó los motivos de la ausencia de su esposa. Ambos estaban contemplados para asistir como padrinos de la develación de la placa conmemorativa por las 1,600 representaciones de la obra teatral ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’; evento al que el actor acudió en solitario.

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¿Qué enfermedad padece Mayrín Villanueva?

De acuerdo con lo señalado por Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva, se encuentra lidiando con un cuadro de influenza. Debido a la infección respiratoria, la actriz decidió ausentarse de los foros de grabación de la exitosa serie televisiva ‘Vecinos’ desde días previos.

Asimismo, el actor confirmó que su hijastra Romina Poza también dio positivo al virus, por lo que el contagio afectó a más integrantes del núcleo familiar. Por su parte, Eduardo Santamarina indicó que logró librar el contagio inicial debido a que se encontraba fuera de casa cumpliendo compromisos laborales en Veracruz.

El actor especificó que el cuadro clínico incluye dolores corporales intensos, escalofríos y fatiga generalizada. No obstante, señaló que los momentos más agudos suelen durar un par de días antes de comenzar a descender, asegurando que la actriz se encuentra en su domicilio bajo el debido reposo médico y recibiendo los cuidados necesarios.

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