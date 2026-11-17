Los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán no han reportado problemas graves para conseguir carne ni otros productos necesarios para preparar alimentos, por lo que hasta el momento no existe una situación de desabasto que comprometa sus operaciones, informó el presidente del organismo, Israel López García.

El dirigente señaló que la disponibilidad de insumos se mantiene sin dificultades de consideración entre los establecimientos que representa la Cámara, aunque aclaró que cualquier eventual alteración del suministro deberá atenderse conforme a las circunstancias que se presenten.

“No hay algún problema de escasez para insumos y demás. No hemos detectado que haya una situación que se considere grave”, afirmó.

La declaración responde a las inquietudes sobre una posible escasez de carne y sus repercusiones en el sector gastronómico.

Noticia Destacada Sentencian a más de un año de prisión a hombre por robo en restaurante de Tzucacab, Yucatán

Sin embargo, el dirigente no proporcionó cifras sobre inventarios, precios de compra ni establecimientos consultados, por lo que su valoración refleja la información disponible entre los afiliados a la organización empresarial.

Tampoco precisó si se han registrado retrasos menores en las entregas o incrementos en los costos de determinados productos, situaciones que pueden presentarse incluso cuando existe mercancía suficiente para mantener las actividades.

Vigilancia sanitaria

López García destacó que los restaurantes afiliados mantienen procedimientos de higiene, conservación y manipulación de alimentos, con el propósito de reducir los riesgos sanitarios.

Explicó que el personal recibe capacitaciones periódicas sobre las medidas que deben aplicarse en cocinas, almacenes y áreas de trabajo, particularmente para evitar la contaminación cruzada.

Este problema puede presentarse cuando microorganismos o sustancias pasan de un alimento, utensilio o superficie a otro producto, especialmente si no existe una separación adecuada durante su manipulación.

El dirigente sostuvo que la capacitación es frecuente durante todo el año.

“Es importante que la gente tenga la seguridad de que, al acudir a restaurantes que forman parte también de la Canirac, están en restaurantes seguros”, manifestó.

Noticia Destacada Empresarios piden garantizar el IronMan 70.3 en Campeche para 2027 tras buenos resultados económicos

El dirigente indicó que los establecimientos reciben visitas frecuentes de inspección de la Secretaría de Salud, mediante las cuales se revisan condiciones relacionadas con la higiene y el funcionamiento de los negocios.

Estas revisiones forman parte de las medidas de vigilancia sanitaria, aunque su realización no significa por sí misma que todos los establecimientos hayan aprobado cada inspección o que estén exentos de posibles incumplimientos.

Respecto a una eventual interrupción del abastecimiento, dijo que cuentan con antecedentes y mecanismos de actuación frente a situaciones que puedan afectar el funcionamiento de los restaurantes.