Aparatoso accidente cerca de Valladolid deja seis lesionados; dos fueron reportados graves

Dos accidentes fueron registrados en la ciudad de Valladolid, ambos tuvieron como saldo a personas lesionadas y daños materiales de consideración.

El primer percance ocurrió en el kilómetro 162 de la autopista Mérida-Cancún, cerca de Valladolid, donde seis personas lesionadas, entre ellas adultos mayores, y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente registrado la mañana de ayer.

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De acuerdo con las autoridades, la camioneta circulaba de Cancún hacia Valladolid cuando, al llegar al citado tramo, el conductor presuntamente perdió el control del volante y se salió de la vía por el costado derecho.

La unidad terminó entre la maleza y sufrió daños materiales de consideración en la parte trasera. Debido a que algunos tripulantes quedaron atrapados, bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron maniobras para rescatarlos.

Paramédicos de la SSP y de la Cruz Roja valoraron a los lesionados y posteriormente los trasladaron al Hospital General. Dos de ellos fueron reportados en estado grave.

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Elementos de la SSP tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

En otra parte de la localidad, un menor de edad resultó lesionado y se registraron daños materiales tras un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las calles 20 con 23, en la colonia Fernando Novelo.

El percance ocurrió cuando, por causas que serán determinadas mediante los peritajes, se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la zona. Paramédicos de la corporación valoraron a las personas involucradas y brindaron los primeros auxilios.

Debido a las lesiones que presentó, el menor fue trasladado al Hospital General de Valladolid para recibir atención médica y una valoración más detallada.

Hasta el cierre de esta edición, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los involucrados ni las circunstancias que originaron el accidente.

Los agentes municipales realizaron las diligencias correspondientes y recabaron información para establecer cómo ocurrió el hecho y deslindar responsabilidades.