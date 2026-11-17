Durante una reunión informativa, ejidatarios abordaron dos asuntos que generan preocupación entre los campesinos: la disputa por un terreno ubicado al oriente de la población, en la salida hacia Teya, y la falta de análisis sobre la calidad del agua y el suelo ante la presencia de las granjas porcícolas de Kekén.

En el primer tema, se expuso el conflicto entre dos personas que reclaman el derecho sobre una misma superficie. Durante la reunión, una de ellas presentó un documento con una firma atribuida a la Procuraduría Agraria, cuya validez fue cuestionada, mientras que la otra mostró firmas de una asamblea de ejidatarios para respaldar su postura.

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En el terreno, el comunero Fredy M. construye una vivienda que, según se informó, será destinada a un programa de Alcohólicos Anónimos. También se comentó que recibe apoyo económico de una fundación ubicada en Motul.

Por su parte, Marco A. aseguró que solicitó el espacio ante las autoridades ejidales desde hace tiempo y que, por ese motivo, considera que le corresponde.

Ante la falta de un acuerdo, el comisario ejidal, Salvador Pérez, informó que se realizarán dos convocatorias para nuevas juntas informativas, con el propósito de que las partes involucradas expongan sus argumentos y se pueda aclarar la situación. De no alcanzar una solución, el caso será turnado al Tribunal Unitario Agrario para que se determinen los derechos correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Durante este punto también se señaló la necesidad de que el comisariado cuente con los estatutos y el reglamento interno del ejido, documentos que, según se recordó, fueron solicitados durante la administración anterior y que servirían como base para atender las distintas controversias que existen entre los campesinos.

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Como segundo tema, se abordó la preocupación por las granjas porcícolas de Kekén y la necesidad de realizar estudios del agua de los pozos y del suelo en terrenos ejidales, con el objetivo de conocer si existe contaminación relacionada con las instalaciones.

Al respecto, Salvador Pérez explicó que los análisis todavía no han sido programados, pues para gestionar su realización se requiere reunir quejas y solicitudes de los sectores que pudieran resultar afectados, entre ellos habitantes, integrantes del sector Salud y estudiantes.

Añadió que el procedimiento requiere tiempo, personal especializado y la intervención de las instancias correspondientes.

Finalmente, se informó que a la reunión únicamente acudió alrededor del 30 por ciento de los 441 ejidatarios registrados. Ante esta baja participación, el comisariado exhortó a los campesinos a asistir a las próximas convocatorias, a fin de mantenerse informados y participar en las decisiones relacionadas con los asuntos de la comunidad.