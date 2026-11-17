El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este martes 17 de noviembre que la corrupción en México contribuye al fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico y advirtió que la agencia estadounidense continuará investigando posibles vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos.

Mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el funcionario sostuvo que las redes del narcotráfico representan una amenaza para la seguridad de las comunidades estadounidenses.

"La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades", expresó Cole.

DEA advierte que expondrá vínculos entre políticos y narcotráfico

El titular de la agencia antidrogas afirmó que Estados Unidos mantendrá sus esfuerzos para identificar las relaciones entre grupos criminales y funcionarios o actores políticos que presuntamente colaboren con estas organizaciones.

"La DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses", señaló.

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Cole concluyó su mensaje con una advertencia sobre la continuidad de las acciones de la agencia: "No nos estamos echando para atrás".

Sin embargo, en su publicación no identificó a funcionarios mexicanos, partidos políticos o autoridades presuntamente involucradas, ni presentó pruebas específicas sobre sus señalamientos.

Terry Cole mantiene advertencias contra funcionarios vinculados con cárteles

La declaración se suma a otros pronunciamientos recientes del director de la DEA sobre el combate a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El pasado 13 de noviembre, Cole aseguró que la agencia estadounidense mantendría como prioridad el desmantelamiento de las estructuras criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas sus redes financieras y posibles colaboradores.

Corruption in Mexico is fueling the cartel networks that threaten our communities. @DEAHQ remains committed to exposing the nexus between deadly foreign terrorist organizations and corrupt political actors to protect American lives. We are not backing down. #HSTF #DEA #Corruption — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 17, 2026

En aquella ocasión, también advirtió que las investigaciones buscarían alcanzar a funcionarios y actores políticos que presuntamente protejan o reciban beneficios de las actividades del narcotráfico.

Los nuevos señalamientos del funcionario se producen en medio de la agenda bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos.

IO