Una mujer y un hombre fueron detenidos por su probable participación en los delitos de lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad, luego de presuntamente retener y agredir físicamente a una persona en un establecimiento que operaba como centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Tres Reyes, en Cancún.

Los investigados fueron identificados como Leslie Marcela “N” y Jorge Eduardo “N”, ambos de 32 años y originarios de Quintana Roo.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron al interior del establecimiento, donde la víctima, cuya identidad se mantiene reservada, habría sido privada de su libertad y sometida a diversas agresiones físicas.

Ambas personas fueron puestas a disposición de un juez de control, quien les impuso prisión preventiva justificada mientras se determina su situación jurídica.