Un reporte sobre la presunta muerte de un perro por un disparo de arma de fuego movilizó a elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado hasta la comisaría de Xoy.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 15:00 horas, cuando se informó que un sujeto, presuntamente, había disparado contra un can, causándole la muerte, para posteriormente arrastrar su cuerpo hasta las afueras de la localidad.

Tras recibir el aviso, agentes de la unidad 706 acudieron al sitio, donde algunos vecinos les indicaron el lugar en el que supuestamente ocurrieron los hechos.

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Sin embargo, al solicitarles información sobre la identidad del presunto responsable, los habitantes se negaron a proporcionar datos.

Los oficiales también buscaron entrevistarse con el comisario de la comunidad, pero tampoco obtuvieron información que permitiera esclarecer lo sucedido.

Posteriormente, elementos de la SSP acordonaron el área y realizaron las diligencias para localizar el cuerpo del animal, que presuntamente habría sido arrastrado unos 600 metros fuera de la población.

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Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para tomar conocimiento del caso e iniciar las investigaciones correspondientes.

No obstante, las diligencias no pudieron avanzar debido a la falta de información y a que ningún propietario del animal se presentó para interponer la denuncia formal, por lo que las autoridades se retiraron del lugar.