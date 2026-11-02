Canciones de la cultura maya: Janal Pixán

Nuestros abuelos

nos enseñaron siempre

a recordar a los que ya se han ido.

Y, como ellos, les diré, hijos míos,

lo que de grandes tendrán ustedes qué hacer:

Sobre una mesa

pongan una cruz verde,

que representa nuestro grandioso universo,

y en sus manteles de diversos colores

ahí van las ofrendas

de los Oxlahuntikú y los Bolontikú.

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Y las velas de colores alegrarán a los

pequeños.

Y las velas color negro solo serán para los

grandes.

Sobre la mesa no puede faltar

el pib, los chachac wajes, el chacbinal,

X´pujuc e Xk’anlol.

Es químico biólogo y maestro en Ciencias de la Educación. En la UADY realizó

un importante descubrimiento del Aedes aegypti en la península, yen San

Cristóbal de las Casas obtuvo un diploma como Miembro Fundador del CIES.

Pertenece al taller de la canción Sergio Esquivel del Palacio de la Música.

Las almas comen primero la ofrenda y luego respiran el divino aroma del pom (incienso)

LA TRADICIÓN SE TRANSMITE

Dejen que las almas respiren y se harten

del divino aroma del pom:

Dzo’ook u he’elel, dzo’ook u bin tu kuuchil

he’elel.

Ya descansó, se fue al lugar de descanso.

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En esta canción, se presenta a un padre de familia maya transmitiendo la tradición oral a sus hijos, tal como a él le enseñaron sus mayores.

Lo primero que les dice es que encima de la mesa-altar coloquen una cruz verde, la cual representa al Universo Maya, teniendo como eje central al yaaxché como una máxima metamorfosis cultural e ideológica. Se trata del símbolo de la ceiba sagrada de la cosmovisión maya y de las cuatro direcciones del mundo y del universo.

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Luego les recomienda no olvidarse de las ofrendas que hay que hacerles a los dioses de los 13 cielos (Oxlahuntikú) y a los nueve dioses del inframundo (Bolontikú).

Y remata en una sinergia cultural al mencionar el color de las velas, que deben de tener los altares en el Janal Pixán y una serie de comidas propias de la región.

Después, el padre les pide a sus hijos que respeten los altares, permitiendo que las almas coman primero mientras respiran el divino aroma del pom (incienso).

Por último, les recuerda a sus descendientes que el tránsito de la vida terrenal al lugar de descanso bajo la sombra del yaaxché sigue vigente en las comunidades mayas con la siguiente expresión común: Dzo’ook u he’elel, dzo’ook u bin tu kuuchil he’elel (ya descansó, se fue al lugar del descanso).