SRE lamenta el fallecimiento del mexicano en el accidente ferroviario en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó con profunda tristeza que las autoridades de España confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urda, Toledo, derivado del accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre.

Tras varios días de búsqueda, las instancias españolas lograron confirmar plenamente la identidad de la persona que permanecía como no localizada desde la fecha del siniestro. Ante el acontecimiento; las autoridades mexicanas de relaciones exteriores señalaron que han acompañado al connacional.

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SRE lamenta el fallecimiento del connacional en el accidente en España

Ante este difícil acontecimiento, la Cancillería mexicana expresó un agradecimiento por el respaldo brindado por las autoridades locales y cuerpos de seguridad, destacando de manera particular el trabajo de la Guardia Civil y de los equipos de emergencia españoles en las labores de localización e identificación de las víctimas, incluyendo al connacional.

Por medio de la Embajada de México en España, la SRE ha mantenido un acompañamiento permanente a los familiares del connacional que se trasladaron a territorio europeo, brindándoles asistencia consular integral para llevar a cabo todas las gestiones necesarias.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España". https://t.co/FRRLIdAFfJ https://t.co/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

Asimismo, la representación diplomática se encuentra coordinando los trámites correspondientes para apoyar con los gastos funerarios y agilizar la repatriación de los restos conforme a las decisiones de la familia.

Por su parte, los familiares solicitaron transmitir su más amplio agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que participaron en la búsqueda y brindaron apoyo, así como a las amistades y medios de comunicación que expresaron su solidaridad en este duro momento.

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