Finalizan las negociaciones para liberar la carretera federal 180 en Atasta

El subsecretario de Gobierno, Jorge Kuri Abreu, arribó al lugar de la protesta para dialogar con los habitantes de Atasta; mientras tanto, los manifestantes permitieron el paso de vehículos tras casi 24 horas de cierre total.

Luego de casi 24 horas de bloqueo total, habitantes de la Península de Atasta permitieron el paso de vehículos sobre la carretera federal 180, conocida como Carretera del Golfo, en el tramo que conecta Cárdenas con Nuevo Progreso.

La apertura comenzó a dar movilidad a automovilistas y transportistas que permanecían afectados por el cierre de esta importante vía de comunicación. En medio de la protesta, el subsecretario de Gobierno, Jorge Kuri Abreu, arribó al lugar para entablar un diálogo directo con los pobladores y logro acuerdos que permitieron restablecer la circulación de manera definitiva.

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Las conversaciones tienen como objetivo encontrar una solución a las inconformidades que originaron la movilización y evitar que continúen las afectaciones a quienes transitan por la zona.

El bloqueo fue iniciado por pobladores de la Península de Atasta para exigir el cumplimiento de los compromisos relacionados con la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya conclusión, señalan, no se ha realizado dentro de los plazos establecidos.

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Los habitantes consideran que esta infraestructura es fundamental para atender los constantes problemas de suministro eléctrico que afectan a las comunidades de la región. Ante lo que califican como incumplimientos por parte de las autoridades, decidieron mantener la protesta como medida de presión para obtener respuestas y avances concretos en la obra.

Con la llegada del subsecretario de Gobierno y la apertura de la carretera, las negociaciones entraron en una etapa importante para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, la liberación definitiva de la vía dependerá de los resultados del diálogo y de los compromisos que puedan establecerse con los pobladores.